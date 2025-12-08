Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
ΑΕΚ για διαιτησία: Ο κόσμος δεν είναι ανόητος
ΑΕΚ για διαιτησία: Ο κόσμος δεν είναι ανόητος
Η Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση μετά και από το νέο ακυρωμένο γκολ του Λούκα Γιόβιτς εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια της
Αρκετές ώρες μετά το άνετο 4-1 της ΑΕΚ επί του Ατρόμητου, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έδωσε επίσημη μορφή στα παράπονα που είχε από τη διαιτησία του Ζαμπαλά αλλά και τα όσα «έβλεπε» από το VAR ο Τσακαλίδης, με επίκεντρο των διαμαρτυριών το ακυρωθέν γκολ του Λούκα Γιόβιτς.
Με τον διαιτητή να δείχνει αρχικά σέντρα και στη συνέχεια να το ακυρώνει για... χέρι του Ζοάο Μάριο που δεν προκύπτει από πουθενά (και δεν προέκυψε και παρέμβαση του VAR).
«Η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει να... καταγράφει ακυρωμένα δικά της γκολ.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Μετά και το χθεσινό... πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι ;;;
Όταν πάνω από το 25% των γκολ μας ακυρώνονται και μετά το τελευταίο που ακυρώθηκε χθες, τότε κι ο πλέον καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση... Τρία από αυτά τα γκολ, πρόσφατα ακυρωμένα από τον ίδιο διεθνή διαιτητή μάλιστα στο χορτάρι ή στο VAR!!!
Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ αφού... «και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε... όμως στο τέλος εμείς σκάσαμε πραγματικά στα γέλια...».
Η ΑΕΚ περνά το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους... Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό».
