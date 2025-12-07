Formula 1: Ο Λάντο Νόρις παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στρατηγική

Δύο περάσματα μετά ο Νόρις είχε μπει στο DRS της δεύτερης Red Bull. Αλλά ο Νόρις θα την ξεπερνούσε με μία αποφασιστική κίνηση πριν την στροφή 6. Στον ίδιο γύρο ο Φερστάπεν θα έμπαινε για την δική του αλλαγή βγαίνοντας μπροστά από τον Νόρις, στην δεύτερη θέση. Στην πρωτοπορία είχε περάσει ο Πιάστρι.





Υπό διερεύνηση



Κατά το προσπέρασμα του Νόρις στον Τσουνόντα, ο Βρετανός είχε βγει εκτός της διαδρομής εξωθούμενος από τον Ιάπωνα. Και οι δύο υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες. Εν τέλει αποφάσισαν να τιμωρήσουν μόνο τον Τσουνόντα με 5 δευτερόλεπτα για δεύτερη αλλαγή πορείας κατά το περιστατικό. Ο Νόρις δεν τιμωρήθηκε.



Απέμεναν 25 γύροι. Ο Φερστάπεν είχε καλύψει το ενδεχόμενο VSC ή SC έναντι του πρώτου Πιάστρι ο οποίος θα έπρεπε σύντομα να μπει για πέρασμα στην μέση γόμα. Ο Νόρις ήταν άνετα τρίτος με τον Λεκλέρ 4 δευτερόλεπτα πίσω του. Στο σημείο εκείνο ο Νόρις κρατούσε την τύχη του στα χέρια του



Στον 40ο γύρο ο Λεκλέρ θα έμπαινε για δεύτερη αλλαγή ελαστικών, παίρνοντας την μέση γόμα. Στον επόμενο γύρο ο Νόρις θα έμπαινε κι εκείνος για φρέσκια σκληρή ώστε να καλύψει τον Λεκλέρ. Στο ίδιο πέρασμα ο Φερστάπεν θα έπαιρνε ξανά την πρωτοπορία από τον Πιάστρι. Αλλά ο Νόρις έχοντας βγει μπροστά από τον Ράσελ είχε ακόμη δική του την πολύτιμη 3η θέση.



Στον 42ο γύρο θα έμπαινε και ο Πιάστρι ολοκληρώνοντας τις στάσεις των πρωτοπόρων. Με 15 γύρους να απομένουν ο Φερστάπεν είχε διαφορά 24 δευτερολέπτων από τον Πιάστρι. Στην τρίτη θέση, 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αυστραλό, ήταν ο Νόρις ενώ ο Λεκλέρ ήταν 4ος, επίσης 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Βρετανό.





Ο Νόρις πρωταθλητής



Η κατάσταση δεν θα άλλαζε μέχρι το τέλος. Ο Φερστάπεν κέρδισε άνετα μπροστά από τον Πιάστρι. Αλλά ήταν ο Λάντο Νόρις εκείνος ο οποίος πήρε στο τέλος το στέμμα του πρωταθλητή με την 3η θέση που εξασφάλισε στον αγώνα.



Έτσι, ο Λάντο έγινε ο 35ος πρωταθλητής στην ιστορία του σπορ και ο πρώτος της McLaren από το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον. Τα δάκρυα χαράς του Βρετανού μετά τον τερματισμό αποκαλύπτουν την πίεση την οποία αισθανόταν ο Λάντο όλον αυτόν τον καιρό.



Η McLaren ολοκλήρωσε, λοιπόν, μία άκρως επιτυχημένη σεζόν κατακτώντας και τα δύο πρωταθλήματα. Χάρη στην εκπληκτική MCL39 των Προδρόμου-Μάρσαλ και Χάουλντι η βρετανική ομάδα έγραψε μία από τις πιο χρυσές σελίδες στην πολύχρονη ιστορία της. Αν και σήμερα η ημέρα ανήκει στον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις.



Πηγή: Η κατάσταση δεν θα άλλαζε μέχρι το τέλος. Ο Φερστάπεν κέρδισε άνετα μπροστά από τον Πιάστρι. Αλλά ήταν ο Λάντο Νόρις εκείνος ο οποίος πήρε στο τέλος το στέμμα του πρωταθλητή με την 3η θέση που εξασφάλισε στον αγώνα.Έτσι, ο Λάντο έγινε ο 35ος πρωταθλητής στην ιστορία του σπορ και ο πρώτος της McLaren από το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον. Τα δάκρυα χαράς του Βρετανού μετά τον τερματισμό αποκαλύπτουν την πίεση την οποία αισθανόταν ο Λάντο όλον αυτόν τον καιρό.Η McLaren ολοκλήρωσε, λοιπόν, μία άκρως επιτυχημένη σεζόν κατακτώντας και τα δύο πρωταθλήματα. Χάρη στην εκπληκτική MCL39 των Προδρόμου-Μάρσαλ και Χάουλντι η βρετανική ομάδα έγραψε μία από τις πιο χρυσές σελίδες στην πολύχρονη ιστορία της. Αν και σήμερα η ημέρα ανήκει στον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις.Πηγή: newsauto.gr

Για τους πρώτους τρεις γύρους οι Λεκλέρ και Αλόνσο θα μάχονταν για την 4η θέση. Στο τέλος θα επικρατούσε ο Λεκλέρ με τον Αλόνσο να χάνει στον 4ο γύρο και την 5η θέση από τον Ράσελ. Μόλις απαλλάχθηκε από τον Αλόνσο, ο Λεκλέρ άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον τρίτο Νόρις.Ο Λάντο ήταν εκτός DRS του Πιάστρι και δεν μπορούσε να βγάλει τον Λεκλέρ από το δικό του. Ο Μονεγάσκος πίεζε συνεχώς αλλά η McLaren κατάφερνε να κρατηθεί μπροστά στις ζώνες φρεναρίσματος.Με την συμπλήρωση 10 γύρων ο Φερστάπεν είχε διαφορά 2 δευτερολέπτων από τον Πιάστρι ο οποίος με τη σειρά του απείχε επίσης 2 από τον Πιάστρι. το κρίσιμο για τον Λάντο ήταν ότι είχε καταφέρει να βγάλει τον Λεκλέρ από το DRS του, ενώ ο Ράσελ παρέμενε άνετα πέμπτος. Στο σημείο αυτό ο Νόρις έπαιρνε το πρωτάθλημα για 2 μόλις βαθμούς από τον Φερστάπεν.Ο Ράσελ πυροδότησε τα pit-stops όταν μπήκε για αλλαγή στον 15ο γύρο. Δύο γύρους μετά οι McLaren και Ferrari θα απαντούσαν με τους Νόρις και Λεκλέρ. Ο Βρετανός θα έβγαινε μπροστά από τους άμεσους αντιπάλους του στην πίστα αλλά πίσω από αρκετή κίνηση.Παρά ταύτα ο Νόρις θα ανταποκρινόταν προσπερνώντας γρήγορα τους Αντονέλι, Στρολ και Λόσον. Τους δύο τελευταίους, μάλιστα, ταυτόχρονα στην στροφή 6! Ο Λεκλέρ θα μιμούταν τον Νόρις δύο γύρους αργότερα και θα συνέχιζε το κυνήγι του Νόρις. Στον 21ο γύρο ο Φερστάπεν παρέμενε πρώτος, με τον Πιάστρι πίσω του. Τρίτος ήταν ο Τσουνόντα με τον Νόρις να τον πλησιάζει ταχύτατα.