Formula 1: Ο Λάντο Νόρις παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε εύκολα τη νίκη στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, αλλά ήταν ο Λάντο Νόρις εκείνος ο οποίος πήρε το στέμμα του πρωταθλητή τερματίζοντας τρίτος
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Έτσι ο Λάντο έγινε ο 11ος πρωταθλητής από την Μεγάλη Βρετανία στην ιστορία του σπορ και εκείνος ο οποίος έδωσε τέλος στο σερί τίτλων του Φερστάπεν από το 2021. Ο Μαξ Φερστάπεν παρά το ότι κέρδισε περισσότερες φορές φέτος από οποιονδήποτε άλλο, τερμάτισε δεύτερος στην βαθμολογία για μόλις δύο βαθμούς. Τρίτος ο Πιάστρι ο οποίος έκανε ότι μπορούσε σήμερα αλλά έχασε, στην ουσία, τον τίτλο από την Μόντσα και μετά.
Max Verstappen takes his EIGHTH win of 2025!— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
It's not enough to secure him the title, but he ends the year with more wins than anyone else, and just TWO points shy of a fifth straight title 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y9PpfanZXy
Η Pirelli έδινε ως καλύτερη στρατηγική εκείνη της μίας στάσης με συνδυασμό μέσης-σκληρής γόμας. Το παράθυρο για τα pit-stops θα άνοιγε μετά τον 20ό γύρο. Οι οδηγοί της πρώτης δεκάδας επέλεξαν την μέση γόμα για την εκκίνηση του τελευταίου GP της σεζόν, εκτός από τους Πιάστρι και Τσουνόντα που πήραν την σκληρή.
Για τον Τσουνόντα η επιλογή ήταν ίσως και αναμενόμενη καθώς η Red Bull ποντάρει σε ένα μεγαλύτερο stint του Ιάπωνα ώστε εκείνος να βρεθεί σε θέση να καθυστερήσει τις McLaren μετά τα pit-stops. Για τον Πιάστρι η επιλογή έμοιαζε ως ένα ρίσκο που πήρε ο Αυστραλός ελπίζοντας ότι κάποιο απρόοπτο κοντά στο μέσον του αγώνα θα τον έφερνε σε πλεονεκτική θέση.
ΕκκίνησηΟι πρώτοι τρεις έστριψαν στην στροφή ένα με την σειρά εκκίνησής τους. Αλλά πιο πίσω ο Ράσελ έχανε δύο θέσεις από τους Λεκλέρ και Αλόνσο. Με τα μονοθέσια να περνούν τον πρώτο τομέα ο Πιάστρι ήταν ο πρώτος που επιτέθηκε. Παρά την σκληρή γόμα, έφτασε τον Νόρις και τον προσπέρασε εκπληκτικά από την εξωτερική της στροφής 9!
LAP 41/58— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Verstappen seizes the lead off Piastri! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/rxjswFMIdQ
Για τους πρώτους τρεις γύρους οι Λεκλέρ και Αλόνσο θα μάχονταν για την 4η θέση. Στο τέλος θα επικρατούσε ο Λεκλέρ με τον Αλόνσο να χάνει στον 4ο γύρο και την 5η θέση από τον Ράσελ. Μόλις απαλλάχθηκε από τον Αλόνσο, ο Λεκλέρ άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον τρίτο Νόρις.
Fearless 💪— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Here's that brilliant pass from Oscar! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1EZQ4s5VB2
Ο Λάντο ήταν εκτός DRS του Πιάστρι και δεν μπορούσε να βγάλει τον Λεκλέρ από το δικό του. Ο Μονεγάσκος πίεζε συνεχώς αλλά η McLaren κατάφερνε να κρατηθεί μπροστά στις ζώνες φρεναρίσματος.
LAP 9/58— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Leclerc, P4, is keeping Norris in his sights 🎯#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/h6rIjXD2WS
Με την συμπλήρωση 10 γύρων ο Φερστάπεν είχε διαφορά 2 δευτερολέπτων από τον Πιάστρι ο οποίος με τη σειρά του απείχε επίσης 2 από τον Πιάστρι. το κρίσιμο για τον Λάντο ήταν ότι είχε καταφέρει να βγάλει τον Λεκλέρ από το DRS του, ενώ ο Ράσελ παρέμενε άνετα πέμπτος. Στο σημείο αυτό ο Νόρις έπαιρνε το πρωτάθλημα για 2 μόλις βαθμούς από τον Φερστάπεν.
ΣτρατηγικήΟ Ράσελ πυροδότησε τα pit-stops όταν μπήκε για αλλαγή στον 15ο γύρο. Δύο γύρους μετά οι McLaren και Ferrari θα απαντούσαν με τους Νόρις και Λεκλέρ. Ο Βρετανός θα έβγαινε μπροστά από τους άμεσους αντιπάλους του στην πίστα αλλά πίσω από αρκετή κίνηση.
LAP 16/58— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Norris into the pits and Leclerc follows him in
Crucially, both drivers get back out on track in front of Russell #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/opJjLFvWid
Παρά ταύτα ο Νόρις θα ανταποκρινόταν προσπερνώντας γρήγορα τους Αντονέλι, Στρολ και Λόσον. Τους δύο τελευταίους, μάλιστα, ταυτόχρονα στην στροφή 6! Ο Λεκλέρ θα μιμούταν τον Νόρις δύο γύρους αργότερα και θα συνέχιζε το κυνήγι του Νόρις. Στον 21ο γύρο ο Φερστάπεν παρέμενε πρώτος, με τον Πιάστρι πίσω του. Τρίτος ήταν ο Τσουνόντα με τον Νόρις να τον πλησιάζει ταχύτατα.
Decisive from Norris 💪— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
He goes past Stroll and then Lawson #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/u2VVlkicK0
Δύο περάσματα μετά ο Νόρις είχε μπει στο DRS της δεύτερης Red Bull. Αλλά ο Νόρις θα την ξεπερνούσε με μία αποφασιστική κίνηση πριν την στροφή 6. Στον ίδιο γύρο ο Φερστάπεν θα έμπαινε για την δική του αλλαγή βγαίνοντας μπροστά από τον Νόρις, στην δεύτερη θέση. Στην πρωτοπορία είχε περάσει ο Πιάστρι.
Υπό διερεύνηση
Κατά το προσπέρασμα του Νόρις στον Τσουνόντα, ο Βρετανός είχε βγει εκτός της διαδρομής εξωθούμενος από τον Ιάπωνα. Και οι δύο υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες. Εν τέλει αποφάσισαν να τιμωρήσουν μόνο τον Τσουνόντα με 5 δευτερόλεπτα για δεύτερη αλλαγή πορείας κατά το περιστατικό. Ο Νόρις δεν τιμωρήθηκε.
Here's a replay of Norris overtaking Tsunoda 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/qi6NGBEECg— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Απέμεναν 25 γύροι. Ο Φερστάπεν είχε καλύψει το ενδεχόμενο VSC ή SC έναντι του πρώτου Πιάστρι ο οποίος θα έπρεπε σύντομα να μπει για πέρασμα στην μέση γόμα. Ο Νόρις ήταν άνετα τρίτος με τον Λεκλέρ 4 δευτερόλεπτα πίσω του. Στο σημείο εκείνο ο Νόρις κρατούσε την τύχη του στα χέρια του
LAP 30/58— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Piastri leads but he hasn't pitted yet
Norris will be champion if he stays in P3 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/p3no2a0Ttt
Στον 40ο γύρο ο Λεκλέρ θα έμπαινε για δεύτερη αλλαγή ελαστικών, παίρνοντας την μέση γόμα. Στον επόμενο γύρο ο Νόρις θα έμπαινε κι εκείνος για φρέσκια σκληρή ώστε να καλύψει τον Λεκλέρ. Στο ίδιο πέρασμα ο Φερστάπεν θα έπαιρνε ξανά την πρωτοπορία από τον Πιάστρι. Αλλά ο Νόρις έχοντας βγει μπροστά από τον Ράσελ είχε ακόμη δική του την πολύτιμη 3η θέση.
LAP 41/58— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Verstappen seizes the lead off Piastri! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/rxjswFMIdQ
Στον 42ο γύρο θα έμπαινε και ο Πιάστρι ολοκληρώνοντας τις στάσεις των πρωτοπόρων. Με 15 γύρους να απομένουν ο Φερστάπεν είχε διαφορά 24 δευτερολέπτων από τον Πιάστρι. Στην τρίτη θέση, 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αυστραλό, ήταν ο Νόρις ενώ ο Λεκλέρ ήταν 4ος, επίσης 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Βρετανό.
Ο Νόρις πρωταθλητής
Η κατάσταση δεν θα άλλαζε μέχρι το τέλος. Ο Φερστάπεν κέρδισε άνετα μπροστά από τον Πιάστρι. Αλλά ήταν ο Λάντο Νόρις εκείνος ο οποίος πήρε στο τέλος το στέμμα του πρωταθλητή με την 3η θέση που εξασφάλισε στον αγώνα.
Έτσι, ο Λάντο έγινε ο 35ος πρωταθλητής στην ιστορία του σπορ και ο πρώτος της McLaren από το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον. Τα δάκρυα χαράς του Βρετανού μετά τον τερματισμό αποκαλύπτουν την πίεση την οποία αισθανόταν ο Λάντο όλον αυτόν τον καιρό.
The emotions pour out 🤩#F1 #AbuDhabiGP @LandoNorris pic.twitter.com/RpPGRfMftN— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Η McLaren ολοκλήρωσε, λοιπόν, μία άκρως επιτυχημένη σεζόν κατακτώντας και τα δύο πρωταθλήματα. Χάρη στην εκπληκτική MCL39 των Προδρόμου-Μάρσαλ και Χάουλντι η βρετανική ομάδα έγραψε μία από τις πιο χρυσές σελίδες στην πολύχρονη ιστορία της. Αν και σήμερα η ημέρα ανήκει στον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις.
Πηγή: newsauto.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr