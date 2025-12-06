Δυνατά στη μάχη του τίτλου στην Premier League η Σίτι, 3-0 τη Σάντερλαντ, δείτε τα γκολ

Εντυπωσιακή εμφάνιση από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα που είναι πλέον στο -2 από την κορυφή και την Άρσεναλ - Η Έβερτον 3-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ