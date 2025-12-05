Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Άρης: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ εκτίει ο Μορόν
Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα
Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 7/12, 19:30 – Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Αύριο, Σάββατο (6/12), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ για το μεθαυριανό ντέρμπι της πόλης.
Εν τω μεταξύ, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να εκτίσει ο Λορέν Μορόν τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του –έχοντας συμπληρώσει κάρτες– στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής (δεν έχει οριστεί ακόμη ημέρα και ώρα).
