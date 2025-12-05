Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Μπατιστούτα: «Η Αργεντινή θα παίξει πάλι στον τελικό του Μουντιάλ!»
Ο «Μπατιγκόλ» αποθεώνει Μέσι, θυμάται την αστεία ιστορία με τον Μπιέλσα και μιλάει για τα προβλήματα υγείας όταν σταμάτησε
Με αφορμή την κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 στη Βόρεια Αμερική, ο θρυλικός Αργεντινός επιθετικός Γκαμπριέλ Μπατιστούτα παραχώρησε συνέντευξη στο TyC Sports, όπου εξέφρασε την απόλυτη αισιοδοξία του για την «Αλμπισελέστε», ενώ μοιράστηκε και προσωπικές ιστορίες.
«Καλύτερη από το Κατάρ, θα φτάσει ξανά στον τελικό»
Ο «Μπατιγκόλ», που πέτυχε 55 γκολ με την εθνική Αργεντινής, πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι είναι ακόμα καλύτερη από αυτήν που κατέκτησε το τρόπαιο στο Κατάρ το 2022.
«Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται στα καλύτερά τους. Τα παιδιά ξέρουν πώς θέλουν να παίξουν και είναι χαλαρά γιατί ξέρουν τι σημαίνει να κερδίζεις. Είμαι πεπεισμένος ότι θα φτάσουν ξανά στον τελικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπατιστούτα.
Σε ερώτηση για το δίλημμα της βασικής ενδεκάδας ανάμεσα στους Λαουτάρο Μαρτίνες και Χουλιάν Άλβαρες, ο Μπατιστούτα τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να επιλέξει:
«Τους λατρεύω και τους δύο. Είναι ένα υπέροχο πρόβλημα για τον Σκαλόνι, και δεν ξέρω πώς θα κάνει την επιλογή.»
«Και οι δύο παίζουν, σκοράρουν, πιέζουν, κρατούν μπάλα, κάνουν ντρίμπλα. Δεν βλέπω καμία διαφορά.»
Πρόσθεσε μάλιστα ότι θεωρεί πιθανό να παίξουν και μαζί: «Θα μπορούσαν πιθανότατα να παίξουν μαζί, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε εκείνους.»
Όσον αφορά τον Λιονέλ Μέσι, ο πρώην επιθετικός είναι βέβαιος ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα είναι σε κορυφαία φόρμα στο επερχόμενο Μουντιάλ.
«Τον φαντάζομαι ως τον συνηθισμένο Λιονέλ Μέσι... Το Παγκόσμιο Κύπελλο διαρκεί έναν μήνα και σε γεμίζει ενέργεια και επιθυμία. Μπορεί μάλιστα να προετοιμαστεί καλύτερα από εκείνους που είναι στην Ευρώπη επειδή το MLS είναι πιο χαλαρό. Τον βλέπω στο μέγιστο της απόδοσης», σχολίασε ο Μπατιστούτα.
Η ιστορία με τον Μπιέλσα
Ο παλαίμαχος άσος θυμήθηκε επίσης μια διασκεδαστική ιστορία από τα πρώτα του βήματα στη Νιούελς Ολντ Μπόις υπό τον Μαρσέλο Μπιέλσα:
«Μου άρεσαν τα μπισκότα και τα έτρωγα χωρίς ενοχές. Έφτασα στη Νιούελς με μερικά κιλά παραπάνω. Ήμουν 18 ετών και ζύγιζα 89 κιλά. Ο Μπιέλσα, στον οποίο δεν άρεσα, μου είπε ότι ήμουν χοντρός, κάτι που ήταν αλήθεια, και με έβαλε σε δίαιτα. Πέρασα πείνα, αλλά έφτασα στα 85 κιλά, τα οποία ζύγιζα σχεδόν σε όλη μου την καριέρα.»
Τέλος, ο Μπατιστούτα αναφέρθηκε στην πολύχρονη μάχη του με τα προβλήματα στους αστραγάλους του, αποκαλύπτοντας ότι η επέμβαση με προσθετική μελών του έσωσε τη ζωή. «Χειρουργήθηκα στην Ελβετία. Μου έβαλαν προσθετική σε κάθε πόδι και είμαι πολύ καλά: χαμογελάω, μπορώ να περπατήσω και ζω μια φυσιολογική ζωή. Αυτό μου έσωσε τη ζωή. Σήμερα απολαμβάνω, παίζω padel, αν και δεν πρέπει, και παίζω πολύ γκολφ», κατέληξε.
