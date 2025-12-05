Euroleague: Νίκη για την Παρτιζάν στη μετά Ομπράντοβιτς εποχή, παρέμεινε στην κορυφή η Χαποέλ, ρεκόρ η Μονακό

«Μπαμ» η Μακάμπι στο Κάουνας, 83-65 τη Ζαλγκίρις

«Χτίζει» σερί η Ρεάλ Μαδρίτης, 81-75 την Εφές στην Πόλη

Πάρτι με ρεκόρ της Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο», 125-104 την Παρί

Με νίκη άρχισε η «μετά Ομπράντοβιτς» εποχή για την Παρτιζάν. Η σερβική ομάδα με υπηρεσιακό τον Μίρκο Οτσόκολιτς στον πάγκο της, επιβλήθηκε 92-85 στο Βελιγράδι για την 5η νίκη της σε 14 αγώνες της Euroleague, ισοβαθμώντας πλέον στην κατάταξη με την αποψινή της αντίπαλο.Η Μπάγερν ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο glass floor της "Belgrade Arena" και πήρε το προβάδισμα. Με τον Φόιγκτμαν σε μεγάλη βραδιά κατάφερε να «χτίσει» διαφορά από την αρχή (5-14 στο 4΄) την οποία πρακτικά συντήρησε μέχρι το ημίχρονο (36-43). Η αντεπίθεση των γηπεδούχων άρχισε στο τρίτο δεκάλεπτο, με «μπροστάρη» τον Ντουέιν Ουάσινγκτον ο οποίος οδήγησε την ομάδα του, στην ανατροπή της κατάστασης (49-48 στο 25΄). Η Παρτιζάν έγινε «αφεντικό» και απέκτησε «αέρα» 13 πόντων με πέντε συνεχόμενους του Νικ Καλάθη στο 33΄ (75-62). Η Μπάγερν προσπάθησε να αντιδράσει (79-77), αλλά ο Ουάσινγκτον ήταν και πάλι εκεί για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με 92-85.Κορυφαίος ο Αμερικανός γκαρντ με 22π. και 5/6 τρίποντα, ακολούθησε ο συμπατριώτης του Ταϊρίκ Τζόουνς με 21π. (9/11 δίποντα) και 10ρ. ενώ ο Καλάθης είχε 9π., 4ρ., 4ασ. και κανένα λάθος στην πιο μεστή εμφάνισή του με την Παρτιζάν. Από πλευράς Γερμανών ο Ντινγουϊντι «βομβάρδισε» με 25π. αλλά δεν ήταν αρκετό.Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-43, 64-58, 92-85Απίστευτη εμφάνιση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Κάουνας και νίκη 83-65 επί της Ζαλγκίρις! Οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας παρουσιάστηκαν μεταμορφωμένοι, υποχρέωσαν τους γηπεδούχους σε ρεσιτάλ... αστοχίας (5/28 τρίποντα) και «ξεκόλλησαν» από την ουρά της Euroleague με την 4η νίκη τους σε 14 αγώνες. Στο 8-6 οι Λιθουανοί που έπεσαν από την εξάδα.Στο 3ο λεπτό η Ζαλγκίρις προηγήθηκε 6-5 κι αυτή ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Με "όπλο" την άμυνα, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να οικοδομούν διαφορά που έγινε διψήφια στο μέσον της 2ης περιόδου (24-36) και συνέχισε να αυξάνεται. Στο 23΄ εκτοξεύτηκε στη μέγιστη τιμή των 25 πόντων (30-55) και η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη για τη Ζαλγκίρις, η οποία έκανε μια προσπάθεια να «μαζέψει» τη διαφορά (46-60 στο 30΄) όμως έμεινε εκεί. Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν ξανά το γκάζι, ξέφυγαν με +26 (51-77 στο 36΄) έφτασαν στη νίκη με το τελικό 83-65 και MVP τον Λόνι Γουόκερ ο οποίος σταμάτησε στους 23π. με 5/11 τρίποντα, ενώ ο Χορντ είχε 16π. και 9ρ. Όσο για τους γηπεδούχους, τα 5/28 τρίποντα (με 2/2 στο τελευταίο λεπτό όταν όλα είχαν κριθεί) φανερώνουν έλλειψη εναλλακτικού σχεδίου. Ο Φρανσίσκο ήταν πρώτος σκόρερ με 13π. (και επίσης 7ασ., 5ρ.) αλλά είχε 0/7 τρίποντα.Τα δεκάλεπτα: 14-22, 30-51, 46-60, 65-83Στην Κωνσταντινούπολη πανηγύρισε η Ρεάλ Μαδρίτης την τρίτη σερί νίκη της στη Euroleague και το τρίτο εφετινό «διπλό» της. Οι Ισπανοί πέρασαν νικηφόρα με 81-75 από την έδρα της Αναντολού Εφές, για την 14η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 8-6 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους και ένατη στο σύνολο.Η πληθωρική εμφάνιση του Μάριο Χεζόνια στην επίθεση (22π., 4/6 τρίποντα) και η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κράτησε την τουρκική ομάδα κάτω από τους 20 πόντους τόσο στο τρίτο, όσο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, οδήγησαν την Ρεάλ στην επιτυχία. Η προσήλωση, όμως, του τελευταίου πενταλέπτου έκανε τη διαφορά για το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο, όταν από το ισόπαλο 69-69 έτρεξε επιμέρους σκορ 12-6, διαμορφώνοντας το τελικό 81-75.Από την Αναντολού ξεχώρισε ο Ρόλαντς Σμιτς με 21 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 17-17, 41-37, 59-60, 75-81Με ρεκόρ παραγωγικότητας, η Μονακό μετέτρεψε σε... μονόλογο τον γαλλικό «εμφύλιο» της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 9-5 και παραμένοντας σε... τροχιά κορυφής. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 125-104 την Παρί, σημειώνοντας στο Πριγκιπάτο την κορυφαία επίδοση στην Ιστορία της EuroLeague, σε αναμέτρηση χωρίς παράταση. Το προηγούμενο ρεκόρ πόντων ομάδας σε έναν αγώνα, το είχαν ο Παναθηναϊκός (123π. απέναντι στη Ροάν το 2007) και η Μακάμπι (123π. απέναντι στη Σκαβολίνι το 2004).Η Μονακό μπήκε με το... πόδι κολλημένο στο γκάζι της επίθεσης στον αγώνα, φορτώνοντας από το πρώτο δεκάλεπτο με 36 πόντους το καλάθι της Παρί. Με διάρκεια στο κομμάτι της «εκτέλεσης» και με την άμυνα να μπαίνει στη... εξίσωση στη δεύτερη περίοδο, οι Μονεγάσκοι εξασφάλισαν στο ημίχρονο μία διαφορά 12 πόντων (58-46) και δεν κοίταξαν πίσω... Για την Ιστορία, η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 28 πόντους στο 39΄ (125-97), για να γραφτεί το τελικό 125-104 και η Μονακό να σημειώσει το «2 στα 2» επί της Παρί σε μία εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη στο Κύπελλο Γαλλίας (φάση των «16»).Κορυφαίος των νικητών ο Έλι Οκόμπο με 26 πόντους, ενώ στους 22 σταμάτησε ο Στραζέλ, στους 16 ο Τζέιμς και στους 14 ο Μίροτιτς. Από την Παρί πάλεψαν οι Ρόμπινσον και Ρόντεν με 24 και 22 πόντους, αντίστοιχα.Τα δεκάλεπτα: 36-29, 58-46, 91-70, 125-104Σε αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 4 ΔεκεμβρίουΟλυμπιακός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΑναντολού Εφές (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83Μονακό (Μονακό)–Παρί (Γαλλία) 125-104Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80Παρασκευή, 5 ΔεκεμβρίουΠαναθηναϊκός–Βαλένθια (Ισπανία) 21:15Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)Μπασκόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-4Παναθηναϊκός 9-4Μονακό (Μονακό) 9-5Ολυμπιακός 8-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5Βαλένθια (Ισπανία) 8-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 8-5Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-6Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9Παρί (Γαλλία) 5-9Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9Παρτιζάν (Σερβία) 5-9Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11