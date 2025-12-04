Παρτίζαν: Αποδοκιμασίες στην εμφάνιση των παικτών, ύβρεις για τον πρόεδρο και αποθέωση Ομπράντοβιτς στο παιχνίδι με τη Μπάγερν, δείτε βίντεο
SPORTS

Οι οπαδοί της Παρτίζαν, που έχουν γεμίσει την Belgrade Arena για τον αγώνα με τη Μπάγερν, έχουν μετατρέψει την αναμέτρηση σε διαδήλωση αγάπης προς το πρόσωπο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Από τη στιγμή που επέστρεψε στην Euroleague η Παρτίζαν μπορεί να μην έχει βρεθεί σε Final 4, ωστόσο έχει την πιο καυτή έδρα της Ευρώπης με την Belgrade Arena σε κάθε ματς να είναι ασφυκτικά γεμάτη.

Κάτι που έγινε και σήμερα στον αγώνα με την Μπάγερν, αλλά αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική.

Για πρώτη φορά οι παίκτες των ασπρόμαυρων όχι μόνο δεν αποθεώθηκαν από τους οπαδούς τους όταν εμφανίστηκαν στο παρκέ, αλλά αποδοκιμάστηκαν με σφυρίγματα απ' όλο το γήπεδο, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνους της κακής πορείας της ομάδας και παράλληλα τους καταλογίζει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και στο θέμα της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αυτός όμως που συγκέντρωσε τα πυρά των «γκρόμπαρι» ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου Όστογια Μιγιάιλοβιτς (ο οποίος δεν είναι στο γήπεδο), καθώς τα περισσότερα συνθήματα αφορούσαν το πρόσωπο του και ήταν υβριστικά.

Ο μοναδικός που αποθεώθηκε; Μα φυσικά ο Ζοτς με όλο το γήπεδο να φωνάζει ασταμάτητα το όνομα του: «Ομπράντοβιτς Ζέλικο, Ομπράντοβιτς Ζέλικο...».







Μάλιστα οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Παρτίζαν έγιναν ακόμη πιο έντονες προς τους παίκτες τους όταν άρχισε η επίσημη παρουσίαση τους από τα μεγάφωνα...


Ενώ οι οπαδοί των ασπρόμαυρων είχαν απλώσει πανό και πλακάτ με το όνομα του λατρεμένου τους προπονητή.

