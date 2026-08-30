Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
«Νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά δεν ήταν»: Πυροβολισμοί σε Σικάγο και Νιου Τζέρσεϊ, τρεις νεκροί και 18 τραυματίες, βίντεο
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ένα χάος και πανικό με ανθρώπους να τρέχουν και να πέφτουν στο έδαφος προκειμένου να σωθούν
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ABC, η ανταλλαγή πυροβολισμών έγινε γύρω στις 23:37 (τοπική ώρα) μέσα στο πολυσύχναστο Washington Park, στη συνοικία Hyde Park της νότιας πλευράς της πόλης. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ένας 35χρονος τραυματίστηκε από σφαίρες στο σώμα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επιπλέον, τραυματίστηκαν εννέα άτομα, πέντε άνδρες και τέσσερις γυναίκες ηλικίας 23 έως 45 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.
Σύμφωνα με τις Αρχές ενδέχεται να υπήρχαν περισσότεροι από ένας δράστες που άνοιξαν πυρ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.
Ten people were shot at a late-night gathering in Washington Park just before midnight. A 35-year-old man is dead. Police were already on scene when it started. UChicago’s trauma center overflowed and other hospitals had to take the rest.— Jen (@IlliniJen) August 30, 2026
It was Chicago’s second-largest shooting… pic.twitter.com/qLp3nyY7uC
Ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο πάρκο για πικνίκ τη στιγμή που άρχισαν οι πυροβολισμοί τόνισε πως «νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά δεν ήταν», ενώ περιέγραψε ένα χάος και πανικό με ανθρώπους να τρέχουν και να πέφτουν στο έδαφος προκειμένου να σωθούν.
Chicago police are investigating a deadly mass shooting on the city's South Side. https://t.co/YhwVQMg5qK— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 30, 2026
Μαζική επίθεση με πυροβολισμούς την Κυριακή στο Νιου ΤζέρσεϊΜαζική επίθεση με πυροβολισμούς συνέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής (30/8) σε μια κατοικημένη γειτονιά στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ.
Το αστυνομικό τμήμα του Τρέντον ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ εννέα ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με πυροβολισμούς στην οδό Λόκουστ, στη γειτονιά Γκρινγουντ & Χάμιλτον, νότια του κέντρου του Τρέντον.
🇺🇲 11 people were shot, 2 fatally, at a New Jersey cookout overnight...— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 30, 2026
An estimated 150 were at the neighborhood gathering in Trenton, according to one attendee.
Police have yet to offer an explanation of the events.
These days, BYOB seems to mean “Bring Your Own Beretta.”…
Two people were killed and nine others hospitalized after an overnight mass shooting at a gathering in Trenton, New Jersey, according to police. pic.twitter.com/4deexxUo8W— Breaking911 (@Breaking911) August 30, 2026
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Αρχών και για τα δύο περιστατικά.
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