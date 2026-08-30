«Νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά δεν ήταν»: Πυροβολισμοί σε Σικάγο και Νιου Τζέρσεϊ, τρεις νεκροί και 18 τραυματίες, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σικάγο Νιου Τζέρσεϊ Πυροβολισμοί Νεκροί Τραυματίες

«Νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά δεν ήταν»: Πυροβολισμοί σε Σικάγο και Νιου Τζέρσεϊ, τρεις νεκροί και 18 τραυματίες, βίντεο

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ένα χάος και πανικό με ανθρώπους να τρέχουν και να πέφτουν στο έδαφος προκειμένου να σωθούν

«Νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά δεν ήταν»: Πυροβολισμοί σε Σικάγο και Νιου Τζέρσεϊ, τρεις νεκροί και 18 τραυματίες, βίντεο
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (29/8) στο Σικάγο και το πρωί της Κυριακής (30/8) στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του συνολικά τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 18.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ABC, η ανταλλαγή πυροβολισμών έγινε γύρω στις 23:37 (τοπική ώρα) μέσα στο πολυσύχναστο Washington Park, στη συνοικία Hyde Park της νότιας πλευράς της πόλης. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ένας 35χρονος τραυματίστηκε από σφαίρες στο σώμα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επιπλέον, τραυματίστηκαν εννέα άτομα, πέντε άνδρες και τέσσερις γυναίκες ηλικίας 23 έως 45 ετών, τα οποία νοσηλεύονται  σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις Αρχές ενδέχεται να υπήρχαν περισσότεροι από ένας δράστες που άνοιξαν πυρ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο πάρκο για πικνίκ τη στιγμή που άρχισαν οι πυροβολισμοί τόνισε πως «νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά δεν ήταν», ενώ περιέγραψε ένα χάος και πανικό με ανθρώπους να τρέχουν και να πέφτουν στο έδαφος προκειμένου να σωθούν.


Μαζική επίθεση με πυροβολισμούς την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ

Μαζική επίθεση με πυροβολισμούς συνέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής (30/8) σε μια κατοικημένη γειτονιά στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ.

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Το αστυνομικό τμήμα του Τρέντον ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ εννέα ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με πυροβολισμούς στην οδό Λόκουστ, στη γειτονιά Γκρινγουντ & Χάμιλτον, νότια του κέντρου του Τρέντον.


Οι δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή μετά από κλήσεις για πολλούς πυροβολισμούς. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο «Capital Health».

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Αρχών και για τα δύο περιστατικά.

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