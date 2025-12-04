Premier League: Γκέλα για τη Λίβερπουλ, στραπάτσο για την Τσέλσι, στην κορυφή παρέμεινε η Άρσεναλ

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ματσάρα στο Άνφιλντ, με τη Σάντερλαντ να βάζει πολύ δύσκολα στη Λίβερπουλ και να της αποσπά ισοπαλία 1-1 - Ήττα για την Τσέλσι, 3-1 από την Λιντς - Νίκες για Κρίσταλ Πάλας, Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα
Στην κορυφή παραμένει η Άρσεναλ που επιβλήθηκε δύσκολα 2-0 της Μπρέντφορντ στο «Emirates» με τον Μίκελ Αρτέτα να ανησυχεί ιδιαίτερα πλέον με τους συνεχείς τραυματισμούς. Απόψε αποχώρησε με ενοχλήσεις και ο Μοσκέρα, ενώ στο ιατρικό δελτίο βρίσκονταν ήδη οι άλλοι δύο σέντερ μπακ Σαλπιμπά και Γκάμπριελ.
Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τη Σάντερλαντ στο «Anfield» (1-1), με τον Άρνε Σλοτ να βρίσκεται πλέον μεταξύ σφύρας και άκμονος. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 67′ με σουτ εκτός περιοχής του Τάλμπι και οι πρωταθλητές (έμεινε στον πάγκο ο Σαλάχ στο ξεκίνημα, πρώτη φορά που συνέβη αυτό για δύο διαδοχικά ματς πρωταθλήματος από τότε που μετακόμισε στο Άνφιλντ, μπήκε αλλαγή στο 46′) ισοφάρισαν στο 81′ με δυνατό σουτ του Βιρτς από το ύψος του πέναλτι, με την Premier League να μην του χρεώνει όμως ως γκολ (θα ήταν το πρώτο του με τους Ρεντς) αλλά να το θεωρεί αυτογκόλ καθώς η μπάλα βρήκε στο πόδι του Μουκιέλε και άλλαξε πορεία.
Στο «Molineux» η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 1-0 της Γούλβς, βυθίζοντάς τη ακόμα περισσότερο στο «έρεβος» του υποβιβασμού που ήδη μοιάζει αναπόφευκτος. Σκόρερ ο Ιγκόρ Ζεσούς, με το πρώτο γκολ της καριέρας του σε επίπεδο Premier League.
Στην 5η θέση «εκτοξεύτηκε» η Κρίσταλ Πάλας μετά το «διπλό» (0-1) στην έδρα της Μπέρνλι με σκόρερ τον Κολομβιανό Ντάνιελ Μουνιός.
Σπουδαία ανατροπή πέτυχε η Άστον Βίλα που επικράτησε 4-3 εκτός έδρας της Μπράιτον, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίωρο. Οι «Γλάροι» ήταν μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Premiership, όμως υποτάχθηκαν στις... ορέξεις του Όλι Γουότκινς και της παρέας του. Στο ματς αυτό ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με τη Μπράιτον στην Premier League ο Στέφανος Τζίμας, όμως αντικαταστάθηκε στο 24΄ με ένα πρόβλημα που σε πρώτη ανάγνωση δείχνει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ως αλλαγή αγωνίστηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας που μπήκε στο 77΄ στη θέση του Γερμανού Γκρούντα.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη 14η αγωνιστική της Premier League έχουν ως εξής:
Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1 (78' Γκρίλις)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5 (45'+2 Σμιθ-Ρόου, 57' Ιβόμπι, 72',78' Τσουκβουέζε - 17' Χάαλαντ, 34' Ράιντερς, 44',48' Φόντεν, 54' Ντοκού)
Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2 (71' Μπρούνο Γκιμαράες, 86' πέν. Γκόρντον - 78',90'+5 Ρομέρο)
Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 2-0 (11΄ Μερίνο, 90+1΄ Σάκα)
Μπράιτον-Άστον Βίλα 3-4 (9΄,83΄ Φαν Έκε, 29΄αυτ. Πάου Τόρες - 37΄,45+7΄ Γουότκινς, 60΄ Ονάνα, 78΄ Μάλεν)
Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 0-1 (44΄ Μουνιός)
Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1 (72΄ Ιγκόρ Ζεσούς)
Λιντς-Τσέλσι 3-1 (6΄ Μπιγιόλ, 43΄ Τανάκα, 72΄ Κάλβερτ Λιούιν - 50΄ Νέτο)
Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 1-1 (81΄αυτ. Μουκιέλε - 67΄ Ταλμπί)
Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Άρσεναλ 33
Μάντσεστερ Σίτι 28
Άστον Βίλα 27
Τσέλσι 24
Κρίσταλ Πάλας 23
Μπράιτον 22
Σάντερλαντ 23
Λίβερπουλ 22
Μάντσεστερ Γ. 21 -13αγ.
Έβερτον 21
Τότεναμ 19
Μπρέντφορντ 19
Νιούκαστλ 19
Μπόρνμουθ 19
Φούλαμ 17
Νότιγχαμ Φόρεστ 15
Λιντς 14
Γουέστ Χαμ 11 -13αγ.
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2
