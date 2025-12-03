Σούλης Παπαδόπουλος: Ο Λεβαδειακός παίζει την καλύτερη μπάλα στη Super League 1, βίντεο
Σούλης Παπαδόπουλος: Ο Λεβαδειακός παίζει την καλύτερη μπάλα στη Super League 1, βίντεο
Η Μαρκό ηττήθηκε 3-1 από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και ο τεχνικός της αποθέωσε τους Βοιωτούς
Η Μαρκό ηττήθηκε 3-1 στην έδρα της από τον Λεβαδειακό σε παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου.
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου που τα πάει εξαιρετικά στην πρώτη της χρονιάς στη Super League 2 πάλεψε όσο μπορούσε το παιχνίδι Κυπέλλου ξέροντας ότι δεν έχει και πολλές πιθανότητες.
Τον λόγο τον εξήγησε ο Σούλης Παπαδόπουλος στην Cosmote TV: «Επτά παιδιά που ξεκίνησαν με το Αιγάλεω δεν ξεκίνησαν σήμερα. Πιστεύουμε πολύ στο ρόστερ μας. Ο Λεβαδειακός είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στη Super League. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και κατά μέσο όρο βάζει τρία γκολ σε κάθε ματς.
Δεν μας δημιούργησε πολλές φάσεις και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν άδικο. Όταν χάνεις δεν κερδίζεις τίποτα από το ματς. Το ποδόσφαιρο είναι μάχη και όταν χάνεις δεν έχεις κερδίσει τίποτα».
