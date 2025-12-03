Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
«Αυλαία» στη League phase του Κυπέλλου Ελλάδας με νίκη γοήτρου για την Athens Kallithea, 2-1 την Καβάλα
Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου επικράτησε 2-1 στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» και ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Με νίκη ολοκλήρωσε η Athens Kallithea τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Ελλάδας. Για την 4η αγωνιστική της League Phase, η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε 2-1 της Καβάλας στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης», πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της, μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμούς αγώνες. Ο Σωτηράκος στο 21΄ και ο Σαρδέλης στο 51΄ ήταν οι σκόρερ για τους νικητές, ενώ ενδιάμεσα (47΄) ο Σταμούλης είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους «αργοναύτες», που έμειναν στον ένα βαθμό και έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
Οι αρχικές συνθέσεις:
ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Καλιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Παυλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Σαρδέλης, Γκολφίνος, Καντίγιο
ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλάρας, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης
