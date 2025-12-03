Πόσο κοστίζει η δόξα; Πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκαλύπτει την πιο σκοτεινή του μάχη

Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής Ραφαέλ Βαράν αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη Le Monde ότι υπέφερε από επεισόδια κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ειδικά στους πρώτους μήνες του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την περίοδο που ακολούθησε μετά το Μουντιάλ του 2018