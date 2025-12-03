Πόσο κοστίζει η δόξα; Πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκαλύπτει την πιο σκοτεινή του μάχη
Πόσο κοστίζει η δόξα; Πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκαλύπτει την πιο σκοτεινή του μάχη

Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής Ραφαέλ Βαράν αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη Le Monde ότι υπέφερε από επεισόδια κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ειδικά στους πρώτους μήνες του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την περίοδο που ακολούθησε μετά το Μουντιάλ του 2018

Έχοντας αποσυρθεί από τον Σεπτέμβριο του 2024, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει αποφασίσει να κάνει τη ψυχική υγεία την κύρια αποστολή του για το 2025, προωθώντας την μέσω του ταμείου “Génération 2018”, που δημιουργήθηκε από τους 23 παίκτες της Γαλλίας που κατέκτησαν το τρόπαιο στη Ρωσία.

Ο Βαράν καταγγέλλει ότι, παρά τη συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ για την ευημερία των αθλητών, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο η ψυχική υγεία παραμένει ακόμη ταμπού. Όπως εξήγησε στη γαλλική εφημερίδα, η κουλτούρα της υψηλής απόδοσης αναγκάζει τους ποδοσφαιριστές να «υπερβαίνουν κάθε τακτικό, φυσικό και τεχνικό όριο», ενώ τα ψυχολογικά ζητήματα θάβονται στη σιωπή.

