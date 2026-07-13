Wall Street: Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ «χτύπησε» μετοχές και ομόλογα - Βουτιά στον Nasdaq

Οι κινήσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν εκτόξευσαν το πετρέλαιο, πυροδοτώντας μαζικές ρευστοποιήσεις κυρίως στην τεχνολογία - Πάνω από το 5% η απόδοση του 30ετούς - Τον πληθωρισμό, τις καταθέσεις Γουόρς και τις εταιρικές επιδόσεις περιμένει η αγορά