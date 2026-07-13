Wall Street: Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ «χτύπησε» μετοχές και ομόλογα - Βουτιά στον Nasdaq
Wall Street: Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ «χτύπησε» μετοχές και ομόλογα - Βουτιά στον Nasdaq
Οι κινήσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν εκτόξευσαν το πετρέλαιο, πυροδοτώντας μαζικές ρευστοποιήσεις κυρίως στην τεχνολογία - Πάνω από το 5% η απόδοση του 30ετούς - Τον πληθωρισμό, τις καταθέσεις Γουόρς και τις εταιρικές επιδόσεις περιμένει η αγορά
Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε αναταράξεις στη Wall Street τη Δευτέρα, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και σε υποχώρηση τόσο των αμερικανικών μετοχών όσο και των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι τυχόν διαταραχή στις ενεργειακές προμήθειες θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.
Οι ανησυχίες αυτές διέκοψαν το διήμερο ανοδικό σερί του S&P 500, ο οποίος δέχθηκε επιπλέον πιέσεις από τις ισχυρές απώλειες στον κλάδο των ημιαγωγών. Οι απώλειες αυτές έχρισαν μεγάλο χαμένο της ημέρας τον Nasdaq.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,26% στις 52.498 μονάδες, o S&P 500 κατέγραψε πτώση ύψους 0,79% στις 7.515 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 1,55% με αποτέλεσμα να χάσει το όριο των 26.000 μονάδων, στις 25.873 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν σημαντικό έδαφος με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,61% και το 30ετές να ξεπερνά το όριο του 5% στο 5,1%, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για επίμονο πληθωρισμό, υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών των ΗΠΑ.
Το κλίμα στην αμερικανική αγορά και όχι μόνο επηρεάστηκε έντονα από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με ανταλλαγή νέων στρατιωτικών επιθέσεων και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον αποκλεισμό των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών του Ιράν και μάλιστα από αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, από τις 23:00 ώρα Ελλάδος.
Επιπρόσθετα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το ρόλο του «Φύλακα των Στενών του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλουν αποζημίωση, ήτοι τέλος, ύψους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και θα παραμείνουν ανοικτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον Ιρανικό Αποκλεισμό, ο οποίος αφορά μόνο τα ιρανικά πλοία και τους πελάτες τους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου αποκατασταθεί η «σταθερότητα» και τερματιστεί η αμερικανική ανάμειξη στη διαχείρισή τους.
Το Ιράν υποστήριξε δε, ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις διαδρομές που εγκρίνει το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, απορρίπτοντας εναλλακτικούς διαδρόμους, όπως εκείνον που έχει δημιουργηθεί από το Ομάν σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι επιβεβαιωμένες διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν κατά περίπου 52% το διάστημα από την Παρασκευή έως την Κυριακή σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν εύλογο προβληματισμό στους επενδυτές και βέβαια αναζωπύρωσαν το ράλι του πετρελαίου. Η τιμή του Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου εκτινάχθηκε κατά 9% κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI πλησίασε τα 78 δολάρια με άνοδο 8,79%.
«Οι εχθροπραξίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλούν μια ημέρα αποστροφής του κινδύνου στη Wall Street. Οι νέες επιθέσεις ενισχύουν τις ανησυχίες για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία με πραγματική δέσμευση των δύο πλευρών στην ειρήνη», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες, αναλυτής της Interactive Brokers.
Οι ανησυχίες αυτές διέκοψαν το διήμερο ανοδικό σερί του S&P 500, ο οποίος δέχθηκε επιπλέον πιέσεις από τις ισχυρές απώλειες στον κλάδο των ημιαγωγών. Οι απώλειες αυτές έχρισαν μεγάλο χαμένο της ημέρας τον Nasdaq.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,26% στις 52.498 μονάδες, o S&P 500 κατέγραψε πτώση ύψους 0,79% στις 7.515 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 1,55% με αποτέλεσμα να χάσει το όριο των 26.000 μονάδων, στις 25.873 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν σημαντικό έδαφος με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,61% και το 30ετές να ξεπερνά το όριο του 5% στο 5,1%, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για επίμονο πληθωρισμό, υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών των ΗΠΑ.
Το κλίμα στην αμερικανική αγορά και όχι μόνο επηρεάστηκε έντονα από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με ανταλλαγή νέων στρατιωτικών επιθέσεων και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον αποκλεισμό των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών του Ιράν και μάλιστα από αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, από τις 23:00 ώρα Ελλάδος.
Επιπρόσθετα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το ρόλο του «Φύλακα των Στενών του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλουν αποζημίωση, ήτοι τέλος, ύψους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και θα παραμείνουν ανοικτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον Ιρανικό Αποκλεισμό, ο οποίος αφορά μόνο τα ιρανικά πλοία και τους πελάτες τους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου αποκατασταθεί η «σταθερότητα» και τερματιστεί η αμερικανική ανάμειξη στη διαχείρισή τους.
Το Ιράν υποστήριξε δε, ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις διαδρομές που εγκρίνει το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, απορρίπτοντας εναλλακτικούς διαδρόμους, όπως εκείνον που έχει δημιουργηθεί από το Ομάν σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι επιβεβαιωμένες διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν κατά περίπου 52% το διάστημα από την Παρασκευή έως την Κυριακή σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν εύλογο προβληματισμό στους επενδυτές και βέβαια αναζωπύρωσαν το ράλι του πετρελαίου. Η τιμή του Brent συμβολαίων Σεπτεμβρίου εκτινάχθηκε κατά 9% κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI πλησίασε τα 78 δολάρια με άνοδο 8,79%.
«Οι εχθροπραξίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλούν μια ημέρα αποστροφής του κινδύνου στη Wall Street. Οι νέες επιθέσεις ενισχύουν τις ανησυχίες για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία με πραγματική δέσμευση των δύο πλευρών στην ειρήνη», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες, αναλυτής της Interactive Brokers.
Από την πλευρά του, ο Πολ Κρίστοφερ, επικεφαλής στρατηγικής του Wells Fargo Investment Institute, εκτίμησε ότι όσο δεν αλλάζει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, οι προοπτικές παραμένουν ανοδικές για τις τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, γεγονός που θα συνεχίσει να προκαλεί έντονη μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.
Η νέα γεωπολιτική ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Wall Street προετοιμάζεται για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.
«Οι συνεχιζόμενες διακυμάνσεις στις μετοχές των ημιαγωγών δυσκολεύουν τον τεχνολογικό κλάδο να διατηρήσει μια σταθερή ανοδική πορεία. Παρότι η αγορά είχε μέχρι στιγμής απορροφήσει σχετικά ψύχραιμα την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κλιμάκωση των συγκρούσεων και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν ευνοούν το αισιόδοξο σενάριο», υποστήριξε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, που δημοσιεύεται την Τρίτη, θα εμφανίσει την πρώτη μηνιαία μείωση από την έναρξη της πανδημίας το 2020, κυρίως λόγω της πρόσφατης αποκλιμάκωσης των τιμών της βενζίνης. Ωστόσο, ο δείκτης τιμών παραγωγού, που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, ενδέχεται να δείξει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην παραγωγή εξακολουθούν να ενισχύονται.
Από αύριο τα φώτα θα στραφούν και στην πρώτη εξαμηνιαία κατάθεση του Κέβιν Γουόρς στο Κογκρέσο μετά την ανάληψη της προεδρίας της Fed, με τους επενδυτές να «διψούν» για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προθέσεις του για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας και τις μεταρρυθμίσεις που φιλοδοξεί να εφαρμόσει.
Ο κ. Γουόρς θα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την Τρίτη και στη Γερουσία την Τετάρτη, λίγες ημέρες πριν τη διήμερη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Ιουλίου, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι νομοθέτες θα πιέσουν τον πρόεδρο της Fed να παρουσιάσει έναν πιο ξεκάθαρο οδικό χάρτη για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διαχειριστεί τις νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση.
Σημειωτέον ότι σε μια άκρως… γερακίσια τοποθέτηση του νωρίτερα ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, προειδοποίησε ότι το συμβούλιο θα αναγκαστεί να συζητήσει σύντομα το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, ένα ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται ψηλά.
«Έχουμε ήδη πέντε ή έξι συνεχόμενους μήνες αυξήσεων του πληθωρισμού. Αν δούμε ακόμη μία υψηλή μέτρηση (αυτή την εβδομαδα), θα τη θεωρήσω πραγματικό σήμα και όχι στατιστικό θόρυβο. Αντίθετα, μία μόνο χαμηλότερη μέτρηση δεν θα είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει αλλαγή της τάσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουόλερ, σε δηλώσεις του σε επιχειρηματικό σύνδεσμο της Νέας Υόρκης.
Σε επίπεδο μετοχών σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου της τεχνολογίας, μετά την κατάρρευση των τιμών των εταιρειών ημιαγωγών στη Νότια Κορέα.
Η αγορά είχε οδηγηθεί σε εντυπωσιακή άνοδο τους προηγούμενους μήνες χάρη στον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι αποτιμήσεις έχουν ξεπεράσει τα θεμελιώδη μεγέθη.
Ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI έχει χάσει πλέον περισσότερο από 25% από τα υψηλά του Ιουνίου, εισερχόμενος σε bear market, ενώ μόνο τη Δευτέρα υποχώρησε περίπου 9% με βασικό βαρίδι την SK Hynix, η οποία έχασε 15,4% στο Χρηματιστήριο της Σεούλ. Αντιστοίχως, οι αμερικανικές αποθετήριες μετοχές (ADR) της SK Hynix ακολούθησαν με απώλειες άνω του 6% επηρεάζοντας τα πρόσημα και στις αμερικανικές τεχνολογικές.
Στις μεγάλες χαμένες βρέθηκαν η ASML Holding, η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) και η Meta Platforms παρά την ανακοίνωση νέας επένδυσης δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων, ενώ σχεδόν 13% έχασε η SanDisk.
«Η κατάρρευση των ασιατικών εταιρειών μνήμης αποτελεί τον βασικό λόγο της σημερινής αδυναμίας της αμερικανικής αγοράς. Πολλοί επενδυτές μεταφέρουν κεφάλαια σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Microsoft, η Amazon και η Apple, απομακρυνόμενοι από πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ενεργειακές μετοχές», εξήγησε ο επικεφαλής στρατηγικής της Jones Trading, Μάικλ Ο’Ρουρκ.
Στον αντίποδα του τεχνολογικού κλάδου βρέθηκε ο ενεργειακός, καθώς η εκτίναξη των τιμών του μαύρου χρυσού οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη. Μάλιστα, οι εταιρείες διύλισης πρωταγωνίστησαν, με τις Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66 και Targa Resources να ενισχύονται σημαντικά.
Καλές επιδόσεις είχαν επίσης οι UnitedHealth Group και Johnson & Johnson προσελκύοντας επενδυτές που αναζητούσαν ασφαλέστερες επιλογές ενόψει της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της έναρξης της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Με τις επιδόσεις τους βοήθησαν να αντισταθμιστούν οι πιέσεις στον Dow που είχε και τις μικρότερες απώλειες ανάμεσα στους βασικούς δείκτες.
Σημειωτέον πως η εβδομάδα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β’ τριμήνου στις ΗΠΑ, με τις JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo και Citigroup να ανοίγουν τον χορό την Τρίτη, ενώ ακολουθούν οι Morgan Stanley, BNY, Johnson & Johnson, UnitedHealth, GE Aerospace και Netflix.
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Η νέα γεωπολιτική ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Wall Street προετοιμάζεται για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.
«Οι συνεχιζόμενες διακυμάνσεις στις μετοχές των ημιαγωγών δυσκολεύουν τον τεχνολογικό κλάδο να διατηρήσει μια σταθερή ανοδική πορεία. Παρότι η αγορά είχε μέχρι στιγμής απορροφήσει σχετικά ψύχραιμα την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κλιμάκωση των συγκρούσεων και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν ευνοούν το αισιόδοξο σενάριο», υποστήριξε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, που δημοσιεύεται την Τρίτη, θα εμφανίσει την πρώτη μηνιαία μείωση από την έναρξη της πανδημίας το 2020, κυρίως λόγω της πρόσφατης αποκλιμάκωσης των τιμών της βενζίνης. Ωστόσο, ο δείκτης τιμών παραγωγού, που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, ενδέχεται να δείξει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην παραγωγή εξακολουθούν να ενισχύονται.
Από αύριο τα φώτα θα στραφούν και στην πρώτη εξαμηνιαία κατάθεση του Κέβιν Γουόρς στο Κογκρέσο μετά την ανάληψη της προεδρίας της Fed, με τους επενδυτές να «διψούν» για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προθέσεις του για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας και τις μεταρρυθμίσεις που φιλοδοξεί να εφαρμόσει.
Ο κ. Γουόρς θα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την Τρίτη και στη Γερουσία την Τετάρτη, λίγες ημέρες πριν τη διήμερη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Ιουλίου, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι νομοθέτες θα πιέσουν τον πρόεδρο της Fed να παρουσιάσει έναν πιο ξεκάθαρο οδικό χάρτη για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διαχειριστεί τις νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση.
Σημειωτέον ότι σε μια άκρως… γερακίσια τοποθέτηση του νωρίτερα ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, προειδοποίησε ότι το συμβούλιο θα αναγκαστεί να συζητήσει σύντομα το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, ένα ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται ψηλά.
«Έχουμε ήδη πέντε ή έξι συνεχόμενους μήνες αυξήσεων του πληθωρισμού. Αν δούμε ακόμη μία υψηλή μέτρηση (αυτή την εβδομαδα), θα τη θεωρήσω πραγματικό σήμα και όχι στατιστικό θόρυβο. Αντίθετα, μία μόνο χαμηλότερη μέτρηση δεν θα είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει αλλαγή της τάσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουόλερ, σε δηλώσεις του σε επιχειρηματικό σύνδεσμο της Νέας Υόρκης.
Σε επίπεδο μετοχών σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου της τεχνολογίας, μετά την κατάρρευση των τιμών των εταιρειών ημιαγωγών στη Νότια Κορέα.
Η αγορά είχε οδηγηθεί σε εντυπωσιακή άνοδο τους προηγούμενους μήνες χάρη στον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι αποτιμήσεις έχουν ξεπεράσει τα θεμελιώδη μεγέθη.
Ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI έχει χάσει πλέον περισσότερο από 25% από τα υψηλά του Ιουνίου, εισερχόμενος σε bear market, ενώ μόνο τη Δευτέρα υποχώρησε περίπου 9% με βασικό βαρίδι την SK Hynix, η οποία έχασε 15,4% στο Χρηματιστήριο της Σεούλ. Αντιστοίχως, οι αμερικανικές αποθετήριες μετοχές (ADR) της SK Hynix ακολούθησαν με απώλειες άνω του 6% επηρεάζοντας τα πρόσημα και στις αμερικανικές τεχνολογικές.
Στις μεγάλες χαμένες βρέθηκαν η ASML Holding, η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) και η Meta Platforms παρά την ανακοίνωση νέας επένδυσης δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων, ενώ σχεδόν 13% έχασε η SanDisk.
«Η κατάρρευση των ασιατικών εταιρειών μνήμης αποτελεί τον βασικό λόγο της σημερινής αδυναμίας της αμερικανικής αγοράς. Πολλοί επενδυτές μεταφέρουν κεφάλαια σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Microsoft, η Amazon και η Apple, απομακρυνόμενοι από πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ενεργειακές μετοχές», εξήγησε ο επικεφαλής στρατηγικής της Jones Trading, Μάικλ Ο’Ρουρκ.
Στον αντίποδα του τεχνολογικού κλάδου βρέθηκε ο ενεργειακός, καθώς η εκτίναξη των τιμών του μαύρου χρυσού οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη. Μάλιστα, οι εταιρείες διύλισης πρωταγωνίστησαν, με τις Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66 και Targa Resources να ενισχύονται σημαντικά.
Καλές επιδόσεις είχαν επίσης οι UnitedHealth Group και Johnson & Johnson προσελκύοντας επενδυτές που αναζητούσαν ασφαλέστερες επιλογές ενόψει της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της έναρξης της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Με τις επιδόσεις τους βοήθησαν να αντισταθμιστούν οι πιέσεις στον Dow που είχε και τις μικρότερες απώλειες ανάμεσα στους βασικούς δείκτες.
Σημειωτέον πως η εβδομάδα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β’ τριμήνου στις ΗΠΑ, με τις JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo και Citigroup να ανοίγουν τον χορό την Τρίτη, ενώ ακολουθούν οι Morgan Stanley, BNY, Johnson & Johnson, UnitedHealth, GE Aerospace και Netflix.
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