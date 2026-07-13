Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό την Πέμπτη
Ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό την Πέμπτη
Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).
Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.
Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.
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