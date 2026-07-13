Ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό την Πέμπτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τράμπ

Ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό την Πέμπτη

Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί

Ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό την Πέμπτη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).

Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.

Ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό την Πέμπτη

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