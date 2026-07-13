Πετρέλαιο: Εκτίναξη άνω του 9% μετά την κίνηση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Στα $83,30 το Brent
Πετρέλαιο: Εκτίναξη άνω του 9% μετά την κίνηση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Στα $83,30 το Brent
Η απόφαση των ΗΠΑ να επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν προκάλεσε ισχυρό ράλι στις τιμές του αργού, με το Brent να κάνει άλμα πάνω και από τα 83 -
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη θα καλύπτει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, τα λιμάνια, τους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς και όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Το Brent ενισχύθηκε κατά 7,29 δολάρια ή 9,59%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 6,73 δολαρίων ή 9,42%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.
Για το Brent πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε όρους δολαρίων από τις 2 Απριλίου και το υψηλότερο κλείσιμο από τις 12 Ιουνίου. Αντίστοιχα, το WTI κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 29 Απριλίου και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Ιουνίου.
«Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν. Θα αφορά μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες τους που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα. Όλες οι άλλες χώρες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελεύθερα και δίκαια τα Στενά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας ωστόσο ως αντάλλαγμα αποζημίωση που θα αντιστοιχεί στο 20% της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών την Κυριακή, αφού το Σάββατο είχαν πλήξει συνολικά 140 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στην επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Διαφωνία για το καθεστώς των Στενών
Παρά τις ανακοινώσεις των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει μέχρι νεωτέρας, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστηρίζει ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες και έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, παρά τις αδικαιολόγητες ιρανικές απειλές και παρενοχλήσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η κυκλοφορία συνεχίζεται», ανέφερε η CENTCOM.
Ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News, υποστήριξε επίσης ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά, ενώ η εταιρεία θαλάσσιας πληροφόρησης Windward κατέγραψε τη διέλευση εννέα πλοίων από την περιοχή το Σάββατο.
Το Brent ενισχύθηκε κατά 7,29 δολάρια ή 9,59%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 6,73 δολαρίων ή 9,42%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.
Για το Brent πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε όρους δολαρίων από τις 2 Απριλίου και το υψηλότερο κλείσιμο από τις 12 Ιουνίου. Αντίστοιχα, το WTI κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 29 Απριλίου και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Ιουνίου.
«Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν. Θα αφορά μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες τους που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα. Όλες οι άλλες χώρες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελεύθερα και δίκαια τα Στενά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας ωστόσο ως αντάλλαγμα αποζημίωση που θα αντιστοιχεί στο 20% της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
Νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτωνΗ απόφαση ελήφθη μετά τις νέες στρατιωτικές συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών την Κυριακή, αφού το Σάββατο είχαν πλήξει συνολικά 140 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στην επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Διαφωνία για το καθεστώς των Στενών
Παρά τις ανακοινώσεις των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει μέχρι νεωτέρας, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστηρίζει ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες και έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, παρά τις αδικαιολόγητες ιρανικές απειλές και παρενοχλήσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η κυκλοφορία συνεχίζεται», ανέφερε η CENTCOM.
Ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News, υποστήριξε επίσης ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά, ενώ η εταιρεία θαλάσσιας πληροφόρησης Windward κατέγραψε τη διέλευση εννέα πλοίων από την περιοχή το Σάββατο.
Παραμένει υψηλός ο κίνδυνοςΤο Joint Maritime Information Center, ο αμερικανικής ηγεσίας ναυτικός συνασπισμός με έδρα το Μπαχρέιν που ενημερώνει τα εμπορικά πλοία για τους κινδύνους στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν παραμένει ανοικτή τόσο για εισερχόμενα όσο και για εξερχόμενα πλοία.
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό, καλώντας τους πλοιάρχους να επιδεικνύουν «ακραία επαγρύπνηση».
Οι επιδρομές του Σαββατοκύριακου ήταν η τέταρτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν μέσα σε μία εβδομάδα, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται στη νότια θαλάσσια διαδρομή υπό την προστασία των ΗΠΑ.
Η Τεχεράνη εξακολουθεί να απαιτεί τα πλοία να χρησιμοποιούν τη βόρεια διαδρομή, εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων, υποστηρίζοντας ότι έχει τον έλεγχο των Στενών.
Αναζητούνται εναλλακτικές διαδρομέςΟι αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν η κρίση παραταθεί, οι χώρες της περιοχής θα επιταχύνουν τα σχέδια για μόνιμη παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ μέσω αγωγών.
Η Goldman Sachs υπολογίζει ότι η επέκταση της δυναμικότητας των αγωγών στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προστατεύσει πάνω από το 60% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του Κόλπου έως το τέλος του 2028.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, η δυνατότητα μεταφοράς πετρελαίου εκτός Ορμούζ θα αυξηθεί κατά 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το τέλος του 2027 και συνολικά κατά 7,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το τέλος του 2028, ανεβάζοντας τη συνολική εναλλακτική δυναμικότητα πάνω από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της προσωρινής εκεχειρίας, το Ιράν αύξησε τις εξαγωγές του, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και τα φορτία ιρανικού πετρελαίου που παραμένουν αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα. Ωστόσο, οι πωλήσεις παραμένουν υποτονικές, καθώς τα ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια στρέφονται σε φθηνότερο αργό από το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.
Παράλληλα, η Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) όρισε την επίσημη τιμή πώλησης του αργού Murban για τον Αύγουστο στα 80,01 δολάρια το βαρέλι, από 101,48 δολάρια τον προηγούμενο μήνα.
Πηγή: Newmoney.gr
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