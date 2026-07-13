Πετρέλαιο: Εκτίναξη άνω του 9% μετά την κίνηση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Στα $83,30 το Brent

Νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων

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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, καθώς οιανακοίνωσαν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη θα καλύπτει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, τα λιμάνια, τους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς και όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω τωνΤο Brent ενισχύθηκε κατά 7,29 δολάρια ή 9,59%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 6,73 δολαρίων ή 9,42%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.Για το Brent πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε όρους δολαρίων από τις 2 Απριλίου και το υψηλότερο κλείσιμο από τις 12 Ιουνίου. Αντίστοιχα, το WTI κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 29 Απριλίου και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Ιουνίου.«Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν. Θα αφορά μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες τους που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα. Όλες οι άλλες χώρες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελεύθερα και δίκαια τα Στενά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας ωστόσο ως αντάλλαγμα αποζημίωση που θα αντιστοιχεί στο 20% της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.Η απόφαση ελήφθη μετά τις νέες στρατιωτικές συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών την Κυριακή, αφού το Σάββατο είχαν πλήξει συνολικά 140 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στην επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.Διαφωνία για το καθεστώς των ΣτενώνΠαρά τις ανακοινώσεις των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει μέχρι νεωτέρας, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστηρίζει ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά.«Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες και έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, παρά τις αδικαιολόγητες ιρανικές απειλές και παρενοχλήσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η κυκλοφορία συνεχίζεται», ανέφερε η CENTCOM.Ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News, υποστήριξε επίσης ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά, ενώ η εταιρεία θαλάσσιας πληροφόρησης Windward κατέγραψε τη διέλευση εννέα πλοίων από την περιοχή το Σάββατο.