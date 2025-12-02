Κολύμβηση: Στον τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25αρας με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος
Απόστολος Σίσκος Κολύμβηση

Κολύμβηση: Στον τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25αρας με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος

Ο  20χρονος λληνας κολυμβητής βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23, που είχε πετύχει το πρωί (1:51.25) και με επίδοση 1:50.99 τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη σειρά και πέρασε ως έκτος στο σύνολο

Κολύμβηση: Στον τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού 25αρας με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος

Την συμμετοχή του στον τελικό των 200μ. ύπτιο εξασφάλισε ο Απόστολος Σίσκος, για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα.

Κατά την 1η ημέρα των αγώνων στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο 20χρονος 'Ελληνας κολυμβητής βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23, που είχε πετύχει το πρωί (1:51.25) και με επίδοση 1:50.99 τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη σειρά και πέρασε ως έκτος στο σύνολο.

Πλέον, στον αυριανό (3/12, 20:17) τελικό, ο πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια θα επιδιώξει ένα καλύτερο πλασάρισμα σε σχέση με την έβδομη θέση που είχε καταλάβει πριν δύο χρόνια, στο Οτοπένι, ενώ φαίνεται σε θέση να κυνηγήσει και το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, που ανήκει στον Απόστολο Χρήστου με 1:50.75.

Ταχύτερος των ημιτελικών ήταν ο Ιρλανδός Τζον Σορτ με 1:48.84, ενώ ακόμη τρεις αθλητές "κατέβηκαν" το 1΄50΄΄: ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ (1:49.11), ο Βρετανός Λιουκ Γκρίνμπανκ (1:49.37) και ο Τσέχος Γιαν Τσέικα (1:49.77).




