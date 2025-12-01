Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Βίντεο: Η στιγμή που ο Ηλιόπουλος ανακοινώνει το πριμ στα αποδυτήρια της ΑΕΚ και γίνεται χαμός
Η ΑΕΚ έκανε το 3χ3 με Άρη, Φιορεντίνα, Παναθηναϊκό και ο Μάριος Ηλιόπουλος μοίρασε συγχαρητήρια και... πριμ στα αποδυτήρια της Λεωφόρου
Η αγωνιστική ανταμοιβή με τις τρεις νίκες δεν ήταν η μοναδική που πήραν οι παίκτες της ΑΕΚ για τα τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια που κέρδισαν την εβδομάδα αυτή, αφού ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης», κατέβηκε στα αποδυτήρια μετά το ματς και ανακοινώσε πριμ 200.000 ευρώ.
Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο πρώτος που έφερε το θέμα του πριμ στο τραπέζι φωνάζοντας προς τον πρόεδρο, ο οποίος τον πήρε αγκαλιά και τον φίλησε στο κεφάλι. Το ίδιο φώναξε στην συνέχεια και ο Περέιρα, με τον Ηλιόπουλο να του αποκρίνεται πως εσύ έπαιξες μόλις πέντε λεπτά σήμερα.
Έπειτα ξεκίνησαν να φωνάζουν μαζί όλοι οι παίκτες και να κάνουν... χαμό απαιτώντας το. Εκείνος, αφού τους χαιρέτησε όλους, έβγαλε έναν σύντομο λόγο:
«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Η ομάδα αρχίζει να παίρνει τα μπόνους σκοράροντας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το παιχνίδι σήμερα ήταν δύσκολο, με πολύ μεγάλο σασπένς. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε, το αξίζετε, το αξίζουμε... Ο προπονητής μας το αξίζει, ο Χαβιέρ το αξίζει, όλοι το αξίζουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη... Ναι ή όχι; 200.000 ευρώ».
