ΠΑΟΚ: Ο Αρτούρας Γκουντάιτις η πρώτη μεταγραφή της νέας εποχής
Ο Λιθουανός σέντερ αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στην εποχή Μυστακίδη, έχοντας συμφωνήσει προφορικά με τους ασπρόμαυρους
Ο Αρτούρας Γκουντάιτις αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην εποχή Μυστακίδη, με τον Λιθουανό σέντερ να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει επίσημα τα «ασπρόμαυρα». Αμέσως μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με ταχύτητα και σαφή προσανατολισμό, κλείνοντας έναν παίκτη που ενισχύει ουσιαστικά την «ασπρόμαυρη» φροντ λάιν.
Ο έμπειρος ψηλός έχει ήδη δώσει προφορική συμφωνία με τη διοίκηση και αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο (1/12) για τις τελικές ιατρικές και διαδικαστικές εξετάσεις πριν υπογράψει το συμβόλαιό του. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Λιθουανία, έχοντας ολοκληρώσει τη θητεία του στη Ρίτας Βίλνιους, ενώ στην καριέρα του έχει φορέσει τη φανέλα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως η Ζάλγκιρις, η Ολίμπια Μιλάνο, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ο Παναθηναϊκός.
Στην Euroleague, ο Γκουντάιτις μετράει 8.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του στη θέση «5» και την ικανότητά του να δίνει άμεσο αγωνιστικό βάθος.Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για τον Καμ Ρέντις δεν προχώρησε, παρά τις αρχικές επαφές.
Παράλληλα, ο Γιούρι Ζντοβτς εξετάζει ήδη άλλες λύσεις για την περιφερειακή γραμμή και τους φόργουορντ, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει ενεργός στην αγορά και να συνεχίζει τον σχεδιασμό του νέου ρόστερ με βάση τις κατευθύνσεις της νέας διοικητικής εποχής.
