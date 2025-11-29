«Καθάρισε» στο 90+5 ο Παυλίδης για τους «αετούς» - Η Μπενφίκα 2-1 με ανατροπή την Μαδέιρα - Δείτε γκολ
Η  Μπενφίκα κυνηγούσε στο σκορ έως το 88' αλλά ισοφάρισε και ο Βαγγέλης Παυλίδης της χάρισε τη νίκη στις καθυστερήσεις

«Λυτρωτής» για την Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης στο πορτογαλικό πρωτάθλημα! Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε τη λύση στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, σώζοντάς  την από γκέλα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα, αφού το δικό του γκολ στο 90+5' έφερε τη νίκη με 2-1 υπέρ των «Αετών».

Η Μπενφίκα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 60ό λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο έβγαλε αντίδραση στο φινάλε. Το 1-1 σημειώθηκε στο 89' με τον Πρεστιάνι, προτού αναλάβει ο Παυλίδης. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ήταν εκεί που... έπρεπε μετατρέποντας σε γκολ την πάρε-βάλε πάσα του Σιέλντερουπ.

Για τον 27χρονος φορ, αυτό ήταν το δέκατο γκολ του στη φετινή σεζόν και συνολικά 16ο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με αυτή τη νίκη, η Μπενφίκα έφτασε τους 28 βαθμούς, όσους έχει και η Σπόρτινγκ, και παράλληλα στο -3 από την πρωτοπόρο Πόρτο. Θυμίζουμε ότι την επόμενη αγωνιστική Μπενφίκα και Σπόρτινγκ κοντράρονται στο ντέρμπι της Λισαβόνας (5/12, 22:15).

