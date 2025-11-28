Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Χάος σε αγώνα κυπέλλου της Βολιβίας: Ξύλο, δακρυγόνα και 17 αποβολές - Δείτε βίντεο
Χάος σε αγώνα κυπέλλου της Βολιβίας: Ξύλο, δακρυγόνα και 17 αποβολές - Δείτε βίντεο
Η ισοπαλία 2-2 ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και την Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο σημαδεύτηκε από μαζική σύρραξη παικτών και προπονητών, με την αστυνομία να επεμβαίνει
Χάος προκλήθηκε στον αγώνα κυπέλλου Βολιβίας ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και την Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, καθώς η πρόκριση των γηπεδούχων συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια, 17 αποβολές και επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα.
Η Μπλούμινγκ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Βολιβίας, όμως το τέλος του αγώνα στιγματίστηκε από εικόνες ακραίας έντασης. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και μέλη των δύο πάγκων ενεπλάκησαν σε μαζική σύρραξη, με γροθιές, σπρωξίματα και κυνηγητό γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.
Σύμφωνα με βολιβιανά μέσα, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, που συγκρατούνταν από παίκτες της Μπλούμινγκ, ξέφυγε και άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους. Ο Χούλιο Βίλα ακολούθησε με γροθιές, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής Μαρσέλο Ρομπλέδο συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ και έπεσε στο έδαφος.
Η κατάσταση ξέφυγε πλήρως, με περίπου 20 αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να σταματήσουν τη βία, επηρεάζοντας και τις δύο ομάδες. Ο προπονητής της Μπλούμινγκ, Μαουρίτσιο Σόρια, οδήγησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για να εκτονωθεί η ένταση.
Ο διαιτητής Ρενάν Καστίγιο κατέγραψε 17 αποβολές, ανάμεσά τους παίκτες, προπονητές και μέλη των πάγκων, ενώ αρκετοί εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν τραυματιστεί.
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Η Μπλούμινγκ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Βολιβίας, όμως το τέλος του αγώνα στιγματίστηκε από εικόνες ακραίας έντασης. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και μέλη των δύο πάγκων ενεπλάκησαν σε μαζική σύρραξη, με γροθιές, σπρωξίματα και κυνηγητό γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.
Chaos in the Copa Bolivia.— Match of the Day (@BBCMOTD) November 27, 2025
There were unsavoury scenes after this game, with fights breaking out between opposing players and staff - 17 men were sent off! pic.twitter.com/gYiDZclRjo
Σύμφωνα με βολιβιανά μέσα, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, που συγκρατούνταν από παίκτες της Μπλούμινγκ, ξέφυγε και άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους. Ο Χούλιο Βίλα ακολούθησε με γροθιές, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής Μαρσέλο Ρομπλέδο συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ και έπεσε στο έδαφος.
Η κατάσταση ξέφυγε πλήρως, με περίπου 20 αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να σταματήσουν τη βία, επηρεάζοντας και τις δύο ομάδες. Ο προπονητής της Μπλούμινγκ, Μαουρίτσιο Σόρια, οδήγησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για να εκτονωθεί η ένταση.
En Bolivia, tremenda la que se ha liado en el Real Oruro vs Blooming de Copa.— GRADA B pro (@GradaBpro) November 27, 2025
La policía separando a jugadores y técnicos con gases y porrazos.
El partido ha terminado con 12 expulsados.pic.twitter.com/5niLIFhPbC
Ο διαιτητής Ρενάν Καστίγιο κατέγραψε 17 αποβολές, ανάμεσά τους παίκτες, προπονητές και μέλη των πάγκων, ενώ αρκετοί εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν τραυματιστεί.
𝟭𝟳 𝗥𝗘𝗗 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗦 𝗜𝗡 𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗜𝗡 𝗕𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜𝗔 😵🟥— Barca Xtra (@Barcaxtr) November 27, 2025
Why is the game not canceled after 3-4 red cards pic.twitter.com/KCPUlwdH1d
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα