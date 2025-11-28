ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Χάος σε αγώνα κυπέλλου της Βολιβίας: Ξύλο, δακρυγόνα και 17 αποβολές - Δείτε βίντεο
SPORTS
Βολιβία Ξύλο Επεισόδια Αποβολές

Χάος σε αγώνα κυπέλλου της Βολιβίας: Ξύλο, δακρυγόνα και 17 αποβολές - Δείτε βίντεο

Η ισοπαλία 2-2 ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και την Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο σημαδεύτηκε από μαζική σύρραξη παικτών και προπονητών, με την αστυνομία να επεμβαίνει

Χάος σε αγώνα κυπέλλου της Βολιβίας: Ξύλο, δακρυγόνα και 17 αποβολές - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χάος προκλήθηκε στον αγώνα κυπέλλου Βολιβίας ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και την Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, καθώς η πρόκριση των γηπεδούχων συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια, 17 αποβολές και επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα.

Η Μπλούμινγκ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Βολιβίας, όμως το τέλος του αγώνα στιγματίστηκε από εικόνες ακραίας έντασης. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και μέλη των δύο πάγκων ενεπλάκησαν σε μαζική σύρραξη, με γροθιές, σπρωξίματα και κυνηγητό γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.



Σύμφωνα με βολιβιανά μέσα, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, που συγκρατούνταν από παίκτες της Μπλούμινγκ, ξέφυγε και άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους. Ο Χούλιο Βίλα ακολούθησε με γροθιές, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής Μαρσέλο Ρομπλέδο συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ και έπεσε στο έδαφος.

Η κατάσταση ξέφυγε πλήρως, με περίπου 20 αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να σταματήσουν τη βία, επηρεάζοντας και τις δύο ομάδες. Ο προπονητής της Μπλούμινγκ, Μαουρίτσιο Σόρια, οδήγησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για να εκτονωθεί η ένταση.



Κλείσιμο
Ο διαιτητής Ρενάν Καστίγιο κατέγραψε 17 αποβολές, ανάμεσά τους παίκτες, προπονητές και μέλη των πάγκων, ενώ αρκετοί εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν τραυματιστεί.








Ειδήσεις σήμερα:

GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ

«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)

Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης