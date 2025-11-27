Έφτασε στο Βελιγράδι ο Ομπράντοβιτς, αποθεώθηκε από τον κόσμο, αλλά δεν είπε λέξη - Δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στις 19:30 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Νίκολα Τέσλα, όπου γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς της Παρτίζαν, ωστόσο απέφυγε να πει οιτδήποτε σχετικά με το μέλλον του

Τρομερές σκηνές στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου κατά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Αθήνα, όπου είχε παραμείνει μετά τον αγώνα της περασμένης Τρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου η βαριά ήττα με 92-69 προκάλεσε και την παραίτηση του.

Ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος επιστρέφοντας το 2021 στην Παρτίζαν έδωσε ξανά όραμα στους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου, αν και έφτασε στην πατρίδα του με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, όταν εμφανίστηκε στην πόρτα της αίθουσας αφίξεων του αεροδρομίου αντίκρισε εκατοντάδες οπαδούς να τον περιμένουν και όταν τον αντίκρισαν άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί «Ζέλικο μείνε!».



Ο Ζοτς προσπάθησε να δείχνει ήρεμος, με την ένταση των συνθημάτων που τον προέτρεπαν να μείνει στην Παρτίζαν να μεγαλώνει, την ώρα που οι υπεύθυνοι ασφαλείας προσπαθούσαν να δημιουργήσουν έναν υποτυπώδη διάδρομο για να μπορέσει να φτάσει στην έξοδο για να φύγει. Και εκτός αεροδρομίου υπήρχε τεράστιος αριθμός φίλων της Παρτίζαν που όταν τον αντίκρισε άρχισε να τραγουδά ρυθμικά «Ζέλικο μείνε»

Πέρα από τους οπαδούς δεκάδες δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και τεχνικοί τηλεοπτικών σταθμών προσπαθούσαν να αποσπάσουν μια ατάκα, ένα πλάνο,  μια οποιαδήποτε αντίδραση, αλλά μετά από πολύ κόπο ο Ομπράντοβιτς μπόρεσε να φτάσει στην έξοδο και να αποχωρήσει χωρίς να κάνει την παραμικρή δήλωση.








Υπενθυμίζουμε ότι ο πολύπειρος τεχνικός ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι υπέβαλλε την παραίτηση του από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή πορεία της ομάδας, προκαλώντας σοκ.

Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, ομόφωνα αποφασίστηκε να μη γίνει δεκτή η παραίτηση και παράλληλα να δοθεί στον Ομπράντοβιτς οτιδήποτε ζητήσει (ακόμη και αν χρειαστεί να διώξει όλους τους παίκτες και να φέρει νέους) για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας.

Μάλιστα, λίγο πριν την άφιξη του στο Βελιγράδι ο πρόεδρος της Παρτίζαν Όστογια Μιγιάλοβιτς με δηλώσεις του τόνισε ότι «σοκαρίστηκα κι εγώ με την παραίτηση, αλλά θα κάνω τα πάντα για να μείνει στην ομάδα ο Ζέλικο», ενώ και ο κόσμος αποφάσισε να πάει στο αεροδρόμιο για να δείξει την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει προς το πρόσωπο του.






