Έφτασε στο Βελιγράδι ο Ομπράντοβιτς, αποθεώθηκε από τον κόσμο, αλλά δεν είπε λέξη - Δείτε βίντεο

Υπενθυμίζουμε ότι ο πολύπειρος τεχνικός ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι υπέβαλλε την παραίτηση του από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή πορεία της ομάδας, προκαλώντας σοκ.Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, ομόφωνα αποφασίστηκε να μη γίνει δεκτή η παραίτηση και παράλληλα να δοθεί στον Ομπράντοβιτς οτιδήποτε ζητήσει (ακόμη και αν χρειαστεί να διώξει όλους τους παίκτες και να φέρει νέους) για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας.Μάλιστα, λίγο πριν την άφιξη του στο Βελιγράδι ο πρόεδρος της Παρτίζαν Όστογια Μιγιάλοβιτς με δηλώσεις του τόνισε ότι «σοκαρίστηκα κι εγώ με την παραίτηση, αλλά θα κάνω τα πάντα για να μείνει στην ομάδα ο Ζέλικο», ενώ και ο κόσμος αποφάσισε να πάει στο αεροδρόμιο για να δείξει την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει προς το πρόσωπο του.

