«Τρέλα» για τον Ομπράντοβιτς - Ο Ζοτς επιστρέφει στο Βελιγράδι και εκατοντάδες οπαδοί της Παρτιζάν τον περιμένουν στο αεροδρόμιο- Βίντεο, φωτογραφίες
Ο παραιτηθείς προπονητής της Παρτίζαν επιστρέφει από την Αθήνα στην πρωτεύουσα της Σερβίας και οι «γκρόμπαρι» έχουν κάνει κατάληψη στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «Νίκολα Τέσλα»
Απίστευτες εικόνες έρχονται από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου που έχει μετατραπεί σε «Beograd Arena» (η έδρα της Παρτίζαν στη Euroleague) από εκατοντάδες οπαδούς της ομάδας που περιμένουν την άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο κόσμος της Παρτίζαν από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο κορυφαίος τεχνικός υπέβαλλε την παραίτηση του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κάκιστη φετινή εικόνα της ομάδας (7 ήττες στα 8 τελευταία ματς) πήρε ξεκάθαρα το μέρος του αναγκάζοντας και τη διοίκηση του συλλόγου (που το βράδυ της Τετάρτης μπήκε στη διαδικασία να συζητά για πιθανούς αντικαταστάτες) στην πρωινή έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου να ανακοινώσει ότι δεν κάνει αποδεκτή την παραίτηση του. Παράλληλα μέσω διαρροών ενημέρωσε ότι θα δώσει στον Ζοτς λευκή επιταγή προκειμένου να αλλάξει αν το επιθυμεί όλη την ομάδα.
Η αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου της σερβικής πρωτεύουσας είναι γεμάτη από οπαδούς που κρατούν πανώ με συνθήματα και φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς, ενώ από στα συνθήματα που ακούγονται υπέρ του, υπάρχουν και αρκετά που καταφέρονται κατά της διοίκησης και δη του προέδρου Όστογια Μιγιάλοβιτς.
Obradović poleteo iz Atine, njegov let prati preko 10.000 ljudi https://t.co/tA1UNSaiIL via @MozzartSport— Mozzart Sport (@MozzartSport) November 27, 2025
Η πτήση από Αθήνα αναμενόταν να φτάσει στο Βελιγράδι στις 18:15, ωστόσο υπήρχε καθυστέρηση και πλέον αναμένεται στις 19:05. Αυτό όμως δεν έχει αποθαρρύνει τους οπαδούς των ασπρόμαυρων που πυκνώνουν την παρουσία τους στο χώρο του αεροδρομίου, ενώ την ίδια ώρα όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ περίπου 10.000 άνθρωποι παρακολουθούν μέσ της εφαρμογής Flight Radar την πορεία του αεροπλάνου!
UŽIVO: Dolazak Željka Obradovića u Beograd, već krcat aerodrom https://t.co/ts0vU0b3jM via @MozzartSport— Mozzart Sport (@MozzartSport) November 27, 2025
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κι αν αυτή η συγκλονιστική παρουσία του κόσμου δεν πείσει τον Ζοτς να ανακαλέσει την παραίτηση του, τότε ότι κι αν του υποσχεθεί η διοίκηση θα είναι απίθανο να τον μεταπείσει...
