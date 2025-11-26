Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Πρώτο φαβορί ο Αντρέα Τρινκιέρι για την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν μετά την παραίτηση Ομπράντοβιτς
Σύμφωνα με τη σερβική Mozzart Sport, ο Ιταλός προπονητής που είχε εργαστεί στο Βελιγράδι τη διετία 2018-2020 αποτελεί τον πιθανότερο αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν
Οι εξελίξεις στην Παρτίζαν είναι ραγδαίες μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό, με την είδηση περί παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Ενώ αναμένεται η οριστική απόφαση της διοίκησης για την αποδοχή της παραίτησης, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου φέρονται να έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του πολύπειρου προπονητή.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της σέρβικης εφημερίδας «Mozzart Sport», ο Αντρέα Τρινκιέρι αποτελεί τον πιο σοβαρό υποψήφιο για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.
Ο Ιταλός τεχνικός δεν είναι άγνωστος στην Παρτίζαν, καθώς είχε βρεθεί στον πάγκο της τη διετία 2018-2020, κερδίζοντας τη συμπάθεια των φιλάθλων, οι οποίοι παραμένουν πεπεισμένοι ότι θα είχε κατακτήσει το EuroCup αν δεν είχε διακοπεί η σεζόν λόγω της πανδημίας.
Ο Τρινκιέρι, ο οποίος είχε περάσει και από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας (2013-2014), είναι ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρησή του από τη Ζάλγκιρις στο τέλος της περσινής σεζόν. Είχε προπονήσει επίσης την Μπάγερν Μονάχου.
Η «Mozzart Sport» αναφέρει ότι ο Τρινκιέρι βρισκόταν στο Βελιγράδι στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, την περίοδο που η Παρτίζαν αγωνιζόταν με τη Φενέρμπαχτσε. Αν και τότε δεν υπήρχε συζήτηση για αποχώρηση του Ομπράντοβιτς, η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει, αναγκάζοντας τη διοίκηση να αντιδράσει άμεσα.
Η Παρτίζαν βρίσκεται σε δύσκολη θέση στην EuroLeague, με ρεκόρ 4 νίκες και 9 ήττες μετά από δεκατρείς αγωνιστικές.
