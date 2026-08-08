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Πυρκαγιά σε ακατοίκητο κτήριο στην Κουμουνδούρου, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Πυρκαγιά σε ακατοίκητο κτήριο στην Κουμουνδούρου, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Ερευνάται εάν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:30 σήμερα (08/08/26) στον Α' όροφο ακατοίκητου κτηρίου επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο, σώο, από τον Β' όροφο, με βραχιονοφόρο όχημα ενώ παράλληλα με την κατάσβεση ερευνάται εάν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο, σώο, από τον Β' όροφο, με βραχιονοφόρο όχημα ενώ παράλληλα με την κατάσβεση ερευνάται εάν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
#Πυρκαγιά σε χώρο κτιρίου σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2026
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