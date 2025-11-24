ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Εθνική μπάσκετ: Άρχισε η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη - Ποιοι διεθνείς έδωσαν το «παρών»
SPORTS
Εθνική Μπάσκετ FIBA Προετοιμασία

Εθνική μπάσκετ: Άρχισε η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη - Ποιοι διεθνείς έδωσαν το «παρών»

Η Εθνική ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, και στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 14 από τους 18 παίκτες της προεπιλογής

Εθνική μπάσκετ: Άρχισε η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη - Ποιοι διεθνείς έδωσαν το «παρών»
Η Εθνική Ανδρών μπάσκετ  στρέφεται στις προσεχείς αναμετρήσεις με τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11, 18:30) και με την Πορτογαλία στο Πόρτο (30/11, 19:00), ξεκινώντας την προετοιμασία ενόψει του πρώτου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027.

Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν οι 14 από τους 18 διεθνείς που κλήθηκαν στην προεπιλογή. Τις επόμενες ημέρες, με την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, θα ενταχθούν σταδιακά και οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαιτζάκης.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ
Στη Θεσσαλονίκη άρχισε από σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών, εν όψει του πρώτου προκριματικού "παραθύρου" για το FIBA World Cup 2027. Την Πέμπτη (27/11) θα αντιμετωπίσει στο "Αλεξάνδρειο" τη Ρουμανία (18.30) και την Κυριακή (30/11) στο Πόρτο την Πορτογαλία (19.00).

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» οι 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο Βασίλης Σπανούλης και συγκεκριμένα οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Αναμένεται η ενσωμάτωση στην ομάδα των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα.

Οι πρώτες προπονήσεις γίνονται υπό την επίβλεψη των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη, Κώστα Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ηλιάδη και του γυμναστή Παναγιώτη Ζάλογγου, ενώ και στο τεχνικό επιτελείο αναμένονται προσθήκες μετά την αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.

Ειδήσεις σήμερα:
 
Καμμένος σε Τσίπρα: Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας - Πώς πρόλαβε τη θέση του κυβερνητικού εταίρου ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αντί του Θεοδωράκη

Τσίπρας για την τραγωδία στο Μάτι: Επικαλείται τον Θεό και επιμένει ότι δεν γνώριζε για τους νεκρούς

Μαίρη Χατζηπαύλου για την εμφάνισή της στα Miss Universe: Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης