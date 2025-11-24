Εθνική μπάσκετ: Άρχισε η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη - Ποιοι διεθνείς έδωσαν το «παρών»

Η Εθνική ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, και στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 14 από τους 18 παίκτες της προεπιλογής