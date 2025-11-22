Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε με αιχμές στην πλευρά Μυστακίδη και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου
Με μία αρκετά επιθετική ανακοίνωση απάντησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην επιστολή που έστειλε η εταιρία συμφερόντων του Αριστοτέλη Μυστακίδη και το σχεδόν σίγουρα deal φαίνεται ότι είναι στον αέρα
Από τη χαρά της Παρασκευής (έγκριση από την ΕΕΑ για τη μεταβίβαση των μετοχών) στην αγωνία του Σαββάτου (επιστολές και ανακοινώσεις με αιχμές ερωτηματικά). Αυτό είναι το (νέο) τοπίο που διαμορφώνεται στην ΠΑΟΚ με φόντο τις εξελίξεις για την αγορά της ομάδας μπάσκετ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Υπενθυμίζουμε ότι το πρωί του Σαββάτου η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP, συμφερόντων Μυστακίδη έστειλε επιστολή στην ΚΑΕ μέσω της οποίας τόνιζε πως «... όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αποπληρωμή χρεών πριν την αγορά της ΚΑΕ (όπως ζήτησε η τελευταία) δεν πρόκειται να γίνει και επ ουδενί λόγω δεν θα κατατεθούν χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων.
Αργά το βράδυ ήρθε η απάντηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αφού τονίζει ότι δεν αποδέχεται υπαινιγμούς για «δήθεν μη νόμιμα χρέη», αφήνει αιχμές για τον χρόνο αποστολής της επιστολής και επιπλέον σημειώνει ότι «για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
Αναλυτικά η απάντηση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ:
«Κύριοι,
Με έκπληξη λάβαμε την από 22.11.2025 επιστολή σας, η οποία εκτός από την ατυχή χρονική στιγμή που εστάλη, παραμονές ενός πολύ σημαντικού και με πολλές ιδιαιτερότητες αγώνα, περιλαμβάνει σαφή υπαινιγμό για τη δήθεν ύπαρξη και μη νόμιμων χρεών, υπαινιγμό τον οποίο και δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση.
Η επί πεντέμισι χρόνια απολύτως διαφανής και νόμιμη λειτουργία της ΚΑΕ δεν αφήνει κανένα τέτοιο περιθώριο, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που όλα τα οικονομικά στοιχεία τέθηκαν τόσο υπόψη σας, όσο και στην εταιρία που διενήργησε σχετικό έλεγχο για λογαριασμό σας.
Επίσης για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες.
Τέλος αναφορικά με την δήθεν αξίωση των πωλητών μετόχων για άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων και μάλιστα σε τρίτο προσωπικό λογαριασμό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, καθώς ο μοναδικός λογαριασμός που σας υποδείχθηκε για την κατάθεση του ποσού που καλύπτει τα χρέη είναι ο ειδικός λογαριασμός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ και κανενός τρίτου προσώπου.
Επειδή όλες οι κινήσεις μας μέχρι σήμερα, είχαν ως μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας του κόσμου του ΠΑΟΚ και την εκπλήρωση του οράματος για τη δημιουργία ενός παντοδύναμου ΠΑΟΚ, σας καλούμε να υπηρετήσετε και εσείς τους παραπάνω στόχους.
Περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις θα δοθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24.11.2025 για την ενημέρωση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.»
