Επιστολή Μυστακίδη προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»
Επιστολή Μυστακίδη προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»
Η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη απάντησε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με τα όσα ισχυρίστηκε για το θέμα της πληρωμής των χρεών
Όπως είναι γνωστό η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε εκδώσει ανακοίνωση εκφράζοντας την ικανοποίηση της για την απόφαση της ΕΕΑ ενημερώνοντας πως απομένει η αποπληρωμή των χρεών για να ολοκληρωθεί η εξαγορά των μετοχών από τον Τέλη Μυστακίδη.
Η πλευρά της εταιρείας του Τέλη Μυστακίδη «απάντησε» στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι «αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις»
Η επιστολή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«ΠΡΟΣ: ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.
Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.
Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).
M’ εκτίμηση,
ALPHA SPORTS GROUP»
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
