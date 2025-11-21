Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Εποχή Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Εγκρίθηκε από την ΕΕΑ η μεταβίβαση των μετοχών
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε την άδεια μετόχου στην εταιρεία του Αριστοτέλη Μυστακίδη και πλέον είναι επίσημη η νέα εποχή στον ΠΑΟΚ
Θετικές είναι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συνεδρίαζε προκειμένου να τελειώσει το θέμα της μεταβίβασης της ΚΑΕ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Η 21η του Νοέμβρη του 2025 είναι μια ιστορική μέρα για τον Δικέφαλο του Βορρά, αφού δόθηκε η άδεια μετόχου στην εταιρεία του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ αλλάζει χέρια με την επικύρωση από την ΕΕΑ που ολοκλήρωσε τον έλεγχο.
Η εποχή του Τέλη Μυστακίδη ξεκινά, λίγες ώρες μετά από άλλη μια σημαντική είδηση για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Xαρμόσυνα μαντάτα είχαμε και στο μέτωπο του ποδοσφαίρου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας, που του παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) από την ΠΑΕ, για τη Νέα Τούμπα.
