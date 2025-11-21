Εποχή Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Εγκρίθηκε από την ΕΕΑ η μεταβίβαση των μετοχών

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε την άδεια μετόχου στην εταιρεία του Αριστοτέλη Μυστακίδη και πλέον είναι επίσημη η νέα εποχή στον ΠΑΟΚ