Μπέρμιγχαμ: Το νέο της γήπεδο θυμίζει εργοστάσιο και θα κοστίσει 1,3 δισ. ευρώ - Ο δημιουργός του Peaky Blinders βοήθησε στον σχεδιασμό
Μπέρμιγχαμ: Το νέο της γήπεδο θυμίζει εργοστάσιο και θα κοστίσει 1,3 δισ. ευρώ - Ο δημιουργός του Peaky Blinders βοήθησε στον σχεδιασμό
Μέχρι τη σεζόν 2030-31 φιλοδοξεί ο σύλλογος να χρησιμοποιεί το νέο του γήπεδο - Δημιουργείται μια γιγαντιαία αθλητική πολιτεία στην άκρη της πόλης, μεγαλύτερη ακόμα και από της Μάντσεστερ Σίτι - Καθίσματα κοντά στον αγωνιστικό χώρο και αρχιτεκτονικό τρικ για να... μειώνεται ο θόρυβος των φιλοξενούμενων οπαδών
H ιστορική ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει μπει σε νέα σελίδα στην ιστορία της καθώς μετά την παρακμή στις χαμηλές κατηγορίες, πλέον με νέα διοίκηση ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League και μάλιστα στοχεύει να φτιάξει ένα νέο γήπεδο που θα θυμίζει κάστρο... κυριολεκτικά.
Οι ιδιοκτήτες του συλλόγου που έχει μια από τις πιο φανατικές βάσεις οπαδών στην Αγγλία, δεν ανησυχούν για το αν θα εξασφαλίσουν την άνοδο στην Premier League, αλλά το πότε. Όπως λένε αν δεν τα καταφέρουν αυτή τη σεζόν, δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Υπάρχει σχέδιο για το επόμενο έτος, το μεθεπόμενο και ούτω καθεξής. Και ο λόγος που δεν υπάρχει ανησυχία είναι επειδή το νέο γήπεδο 60.000 θέσεων που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αγωνιστική σεζόν 2030-31 θα μπορεί να προσφέρει πάνω από 150 εκατ. λίρες έσοδα τον χρόνο. «Θα πρέπει να είμαστε οι πιο ηλίθιοι άνθρωποι στον πλανήτη για να μην ανέβουν στην Premier League με τόσα έσοδα» δήλωσε ο Τομ Βάγκνερ που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο του κλαμπ.
Το εντυπωσιακό βίντεο παρουσίασης του νέου γηπέδου της Μπέρμιγχαμ:
Από το 2023, όταν και άλλαξε ιδιοκτησία ο σύλλογος, η Μπέρμιγχαμ υπάρχει μεγάλη σιγουριά πως η ομάδα θα γίνει ξανά κραταιά δύναμη στο Νησί. Ωστόσο, έχει ήδη αποκτήσει σημαντική δημοφιλία λόγω της σύνδεσής του με τον επτά φορές πρωταθλητή του NFL, Τομ Μπρέιντι ο οποίος είναι μέλος των επενδυτών του κλαμπ.
«Θα είναι εμβληματικό, θα είναι τολμηρό, θα αντικατοπτρίζει ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε» είναι το μήνυμα της διοίκησης της ομάδας για το νέο γήπεδο που θα είναι από τα πιο σύγχρονα της Αγγλίας. Ο σχεδιασμός του δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο και θα συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με στοιχεία από το παρελθόν.
Ο απότομος σχεδιασμός του σταδίου περιλαμβάνει 12 πύργους σε σχήμα καμινάδας, σχεδιασμένους να θυμίζουν τις καταβολές της περιοχής και να υποδηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργατικοί άνθρωποι του Μπέρμιγχαμ άλλαξαν τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι καμινάδες θα παρέχουν δομική υποστήριξη για την οροφή, ενώ θα φιλοξενούν ανελκυστήρες και σκάλες και θα βοηθούν στον αερισμό. Ένας πύργος θα περιλαμβάνει ακόμη και ανελκυστήρα που θα οδηγεί στο υψηλότερο μπαρ του Μπέρμιγχαμ, προσφέροντας θέα σε όλη την πόλη.
Οι πρώτες αντιδράσεις των ντόπιων στο έργο αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές. «Θα αλλάξουμε αυτή την πόλη για πάντα», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου στην μεγαλοπρεπή παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στα μοντέρνα στούντιο Digbeth Loc στα περίχωρα του Μπέρμιγχαμ. Ο σκηνοθέτης και δημιουργός της σειράς Peaky Blinders του BBC, Στίβεν Νάιτ, ήταν παρών, όχι μόνο επειδή είναι ο ιδρυτής των στούντιο, αλλά και επειδή είναι μέλος της ομάδας σχεδιασμού που βοήθησε στην επίτευξη του στόχου να είναι το στάδιο «μοναδικό για το Μπέρμιγχαμ».
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει καθίσματα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο του γηπέδου, όπως επιτρέπουν οι κανονισμοί, καθώς και δύο γιγαντιαία «τείχη» πίσω από κάθε τέρμα με πιο απότομη κλίση από τα νέα στάδια της Έβερτον και της Τότεναμ. Άλλες ενδιαφέρουσες σύγχρονες προσθήκες περιλαμβάνουν μια αναδιπλούμενη οροφή με χαρακτηριστικά που υπόσχονται βελτίωση της ακουστικής και μείωση του θορύβου για τους φιλοξενούμενους οπαδούς.
Η ανακοίνωση προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αγγλίας. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ που ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της Μπέρμιγχαμ -η οποία μάλιστα έχει αποσύρει τη φανέλα του για να τον τιμήσει- εμφανίστηκε στο βίντεο της παρουσίασης μαζί με τον Τομ Μπρέιντι. Το κλαμπ έδειξε με αυτόν τον τρόπο την δυναμική του, αλλά και τις φιλοδοξίες για το πόσο ψηλά θέλει να φτάσει.
A momentous day in the Club's history. 🏟️— Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025
We are proud to unveil the designs for our NEW 62,000-capacity stadium, developed by the world-renowned Heatherwick Studio and MANICA Architecture. pic.twitter.com/99dQG09ZC1
Το νέο γήπεδο της Μπερμιγχαμ εμπνευσμένο από τους Peaky Blinders
Ο απότομος σχεδιασμός του σταδίου περιλαμβάνει 12 πύργους σε σχήμα καμινάδας, σχεδιασμένους να θυμίζουν τις καταβολές της περιοχής και να υποδηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργατικοί άνθρωποι του Μπέρμιγχαμ άλλαξαν τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι καμινάδες θα παρέχουν δομική υποστήριξη για την οροφή, ενώ θα φιλοξενούν ανελκυστήρες και σκάλες και θα βοηθούν στον αερισμό. Ένας πύργος θα περιλαμβάνει ακόμη και ανελκυστήρα που θα οδηγεί στο υψηλότερο μπαρ του Μπέρμιγχαμ, προσφέροντας θέα σε όλη την πόλη.
Οι πρώτες αντιδράσεις των ντόπιων στο έργο αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές. «Θα αλλάξουμε αυτή την πόλη για πάντα», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου στην μεγαλοπρεπή παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στα μοντέρνα στούντιο Digbeth Loc στα περίχωρα του Μπέρμιγχαμ. Ο σκηνοθέτης και δημιουργός της σειράς Peaky Blinders του BBC, Στίβεν Νάιτ, ήταν παρών, όχι μόνο επειδή είναι ο ιδρυτής των στούντιο, αλλά και επειδή είναι μέλος της ομάδας σχεδιασμού που βοήθησε στην επίτευξη του στόχου να είναι το στάδιο «μοναδικό για το Μπέρμιγχαμ».
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει καθίσματα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο του γηπέδου, όπως επιτρέπουν οι κανονισμοί, καθώς και δύο γιγαντιαία «τείχη» πίσω από κάθε τέρμα με πιο απότομη κλίση από τα νέα στάδια της Έβερτον και της Τότεναμ. Άλλες ενδιαφέρουσες σύγχρονες προσθήκες περιλαμβάνουν μια αναδιπλούμενη οροφή με χαρακτηριστικά που υπόσχονται βελτίωση της ακουστικής και μείωση του θορύβου για τους φιλοξενούμενους οπαδούς.
Η ανακοίνωση προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αγγλίας. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ που ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της Μπέρμιγχαμ -η οποία μάλιστα έχει αποσύρει τη φανέλα του για να τον τιμήσει- εμφανίστηκε στο βίντεο της παρουσίασης μαζί με τον Τομ Μπρέιντι. Το κλαμπ έδειξε με αυτόν τον τρόπο την δυναμική του, αλλά και τις φιλοδοξίες για το πόσο ψηλά θέλει να φτάσει.
Ο Μπέλιγχαμ, ο Μπρέιντι και η «παγκόσμια» Μπέρμιγχαμ που θα ξεπεράσει τη Μάντσεστερ Σίτι
Το Μπέρμιγχαμ έχει τόσο μεγάλες προσδοκίες που ελπίζει να δει τον Μπέλιγχαμ στο νέο γήπεδο κάποια μέρα, ξανά με τη βασιλική μπλε φανέλα. «Αν μπορέσουμε να του προσφέρουμε μια πλατφόρμα για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, θα είναι μια υπέροχη ιστορία επιστροφής», δήλωσε ο CEO, Τομ Βάγκνερ.
Ωστόσο, το γήπεδο είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου σχεδίου. Θα στεγάζεται στο Sports Quarter, ένα οικόπεδο 135 στρεμμάτων στο ανατολικό Μπέρμιγχαμ, που αγοράστηκε από την εταιρεία στην οποία ανήκει το πλειοψηφικό πακέτο του κλαμπ για 47 εκατομμύρια λίρες και θα περιλαμβάνει επίσης ένα γήπεδο για την γυναικεία ομάδα με 10.000 θέσεις και ένα ακόμα στάδιο 18.000 θέσεων. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα ελίτ προπονητικό κέντρο για άνδρες, γυναίκες και ακαδημίες και σε μια γιγαντιαία εγκατάσταση μικτής χρήσης για γραφεία, ξενοδοχεία, καταστήματα, χώρους διασκέδασης και κατοικίες, που θα κοστίσει μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της νέας αθλητικής «πολιτείας» του Μπέρμιγχαμ, αναμένεται να είναι 55 στρέμματα μεγαλύτερη από το εκτεταμένο Etihad Campus της Μάντσεστερ Σίτι. Με τις καμινάδες να υψώνονται πάνω από όλα τα άλλα κτίρια, θα κυριαρχεί στον ορίζοντα της πόλης και ο στόχος είναι να λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.
Η δέσμευση της κυβέρνησης να κατασκευάσει μια γραμμή τραμ μεταξύ του κέντρου της πόλης και του Sports Quarter, ήταν επίσης κρίσιμη για τα σχέδια. Η διοίκηση του συλλόγου δεν θα είχε προχωρήσει αν δεν είχε λάβει τέτοιες διαβεβαιώσεις, αλλά με τα αστέρια να ευνοούν, θεωρούν αυτό το έργο ως μετασχηματιστικό για την περιοχή.
Το Μπέρμιγχαμ καθιστά σαφές ότι «το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πρώτο», αλλά η ευκαιρία να φιλοξενήσει άλλα αθλητικά γεγονότα και μουσικές συναυλίες είναι ένας σημαντικός εμπορικός παράγοντας. Αυτή είναι μια συναρπαστική περίοδος για έναν σύλλογο που συμμετείχε για τελευταία φορά στην Premier League το 2011, την χρονιά που κέρδισε επίσης το Λιγκ Καπ με μια αξέχαστη νίκη επί της Άρσεναλ στο Wembley.
Όσον αφορά στο... τώρα του συλλόγου, το περιορισμένο αλλά εκφοβιστικό St Andrew’s είναι γεμάτο μέχρι τελευταίας σπιθαμής σε κάθε αγώνα και πάνω από 12.000 άτομα είναι σε λίστα αναμονής για εισιτήρια διαρκείας. Η απομάκρυνση από ένα γήπεδο όπου έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές αναμνήσεις θα διχάσει τις απόψεις τα επόμενα χρόνια. Ο Τομ Βάγκνερ πάντως θέλει να μεταφέρει την ατμόσφαιρα του St Andrew's στο νέο γήπεδο που θα είναι σε άλλο σημείο της πόλης, ενώ υπόσχεται να διατηρήσει τις τιμές των εισιτηρίων ίδιες.
Υπάρχει επίσης η ισχυρή πεποίθηση ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να γεμίσουν το γήπεδο, με βάση τη ζήτηση για εισιτήρια για τον τελικό του Vertu Trophy στο Wembley την περασμένη σεζόν, η οποία ξεπέρασε τις 75.000. Αν η Μπέρμιγχαμ είναι τόσο φιλόδοξη όσο ακούγεται και σχεδιάζει όχι μόνο να επιστρέψει στην Premier League, αλλά και να αρχίσει να κυνηγάει μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αυτή η νέα δομή είναι απαραίτητη. Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο θα βοηθήσει σημαντικά το μακροπρόθεσμο μέλλον του συλλόγου.
Η βρετανική κυβέρνηση βάζει «πλάτη» φτιάχνοντας νέο τραμ
Το Μπέρμιγχαμ καθιστά σαφές ότι «το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πρώτο», αλλά η ευκαιρία να φιλοξενήσει άλλα αθλητικά γεγονότα και μουσικές συναυλίες είναι ένας σημαντικός εμπορικός παράγοντας. Αυτή είναι μια συναρπαστική περίοδος για έναν σύλλογο που συμμετείχε για τελευταία φορά στην Premier League το 2011, την χρονιά που κέρδισε επίσης το Λιγκ Καπ με μια αξέχαστη νίκη επί της Άρσεναλ στο Wembley.
