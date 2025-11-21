Μπέρμιγχαμ: Το νέο της γήπεδο θυμίζει εργοστάσιο και θα κοστίσει 1,3 δισ. ευρώ - Ο δημιουργός του Peaky Blinders βοήθησε στον σχεδιασμό



Η βρετανική κυβέρνηση βάζει «πλάτη» φτιάχνοντας νέο τραμ

Το Μπέρμιγχαμ έχει τόσο μεγάλες προσδοκίες που ελπίζει να δει τον Μπέλιγχαμ στο νέο γήπεδο κάποια μέρα, ξανά με τη βασιλική μπλε φανέλα. «Αν μπορέσουμε να του προσφέρουμε μια πλατφόρμα για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, θα είναι μια υπέροχη ιστορία επιστροφής», δήλωσε ο CEO, Τομ Βάγκνερ.Ωστόσο, το γήπεδο είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου σχεδίου. Θα στεγάζεται στο Sports Quarter, ένα οικόπεδοστο ανατολικό Μπέρμιγχαμ, που αγοράστηκε από την εταιρεία στην οποία ανήκει το πλειοψηφικό πακέτο του κλαμπ γιακαι θα περιλαμβάνει επίσης ένα γήπεδο για την γυναικεία ομάδα μεκαι ένα ακόμα στάδιο. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε έναγια άνδρες, γυναίκες και ακαδημίες και σε μια γιγαντιαία εγκατάσταση μικτής χρήσης για γραφεία, ξενοδοχεία, καταστήματα, χώρους διασκέδασης και κατοικίες, που θα κοστίσει μεταξύΓια να καταλάβει κανείς το μέγεθος της νέας αθλητικής «πολιτείας» του Μπέρμιγχαμ, αναμένεται να είναι 55 στρέμματα μεγαλύτερη από το εκτεταμένο Etihad Campus της Μάντσεστερ Σίτι. Με τις καμινάδες να υψώνονται πάνω από όλα τα άλλα κτίρια, θα κυριαρχεί στον ορίζοντα της πόλης και ο στόχος είναι να λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.Η δέσμευση της κυβέρνησης να κατασκευάσει μια γραμμή τραμ μεταξύ του κέντρου της πόλης και του Sports Quarter, ήταν επίσης κρίσιμη για τα σχέδια. Η διοίκηση του συλλόγου δεν θα είχε προχωρήσει αν δεν είχε λάβει τέτοιες διαβεβαιώσεις, αλλά με τα αστέρια να ευνοούν, θεωρούν αυτό το έργο ως μετασχηματιστικό για την περιοχή.Το Μπέρμιγχαμ καθιστά σαφές ότι «το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πρώτο», αλλά η ευκαιρία να φιλοξενήσει άλλα αθλητικά γεγονότα και μουσικές συναυλίες είναι ένας σημαντικός εμπορικός παράγοντας. Αυτή είναι μια συναρπαστική περίοδος για έναν σύλλογο που συμμετείχε για τελευταία φορά στην Premier League το 2011, την χρονιά που κέρδισε επίσης το Λιγκ Καπ με μια αξέχαστη νίκη επί της Άρσεναλ στο Wembley.Όσον αφορά στο... τώρα του συλλόγου, το περιορισμένο αλλά εκφοβιστικό St Andrew’s είναι γεμάτο μέχρι τελευταίας σπιθαμής σε κάθε αγώνα και πάνω από 12.000 άτομα είναι σε λίστα αναμονής για εισιτήρια διαρκείας. Η απομάκρυνση από ένα γήπεδο όπου έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές αναμνήσεις θα διχάσει τις απόψεις τα επόμενα χρόνια. Ο Τομ Βάγκνερ πάντως θέλει να μεταφέρει την ατμόσφαιρα του St Andrew's στο νέο γήπεδο που θα είναι σε άλλο σημείο της πόλης, ενώ υπόσχεται να διατηρήσει τις τιμές των εισιτηρίων ίδιες.Υπάρχει επίσης η ισχυρή πεποίθηση ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να γεμίσουν το γήπεδο, με βάση τη ζήτηση για εισιτήρια για τον τελικό του Vertu Trophy στο Wembley την περασμένη σεζόν, η οποία ξεπέρασε τις 75.000. Αν η Μπέρμιγχαμ είναι τόσο φιλόδοξη όσο ακούγεται και σχεδιάζει όχι μόνο να επιστρέψει στην Premier League, αλλά και να αρχίσει να κυνηγάει μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αυτή η νέα δομή είναι απαραίτητη. Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο θα βοηθήσει σημαντικά το μακροπρόθεσμο μέλλον του συλλόγου.