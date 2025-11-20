Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τεράστια γκάφα της FIFA: Έβγαλε αφίσα για το Μουντιάλ χωρίς τον Ρονάλντο και την διέγραψε μετά τις αντιδράσεις
Αργότερα έβγαλε νέα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος θα παίξει για 6η φορά σε Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026
Τεράστια γκάφα από την FIFA με την αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Ενώ η Πορτογαλία έχει προκριθεί στο Μουντιάλ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την 6η παρουσία του σε τελική φάση η FIFA δεν τον είχαν καν στην πρώτη αφίσα που έφτιαξε για τη διοργάνωση.
Όλοι έψαχναν να βρουν τον CR-7 δίπλα στον Μέσι, στον Εμπαπέ και στον Χάαλαντ αλλά ο μοναδικός Πορτογάλος που υπήρχε στην αφίσα ήταν ο Μπρούνο Φερνάντεζ.
Μόλις ανέβασε την αφίσα στα social media έγινε... χαμός και η FIFA αναγκάστηκε να την αποσύρει και να εμφανίσει μία νέα με τον Ρονάλντο.
Στη 2η αφίσα δεν είναι ο Λιονέλ Μέσι ενώ υπάρχει παίκτης, ο Σομποσλάι της Ουγγαρίας, που δεν είναι καν στα playoff. Εκεί υπάρχει ο Ντοναρούμα που θα παίξει με την Ιταλία για μια θέση στα τελικά.
Spot the Ronaldo challenge in the FIFA World Cup Poster.— Phrase (@AFCPhrase) November 19, 2025
Difficulty: Impossible 🔥 pic.twitter.com/kb0MJMv4A4
Qual será a próxima seleção a se classificar para a #CopaDoMundoFIFA 26? 🤔— Copa do Mundo FIFA🏆 (@fifaworldcup_pt) November 19, 2025
🚨 BREAKING:— TCR. (@TeamCRonaldo) November 20, 2025
FIFA deletes the official World Cup poster following the massive backlash for not including Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/3ROoOdcKnl
