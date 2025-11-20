Τεράστια γκάφα της FIFA: Έβγαλε αφίσα για το Μουντιάλ χωρίς τον Ρονάλντο και την διέγραψε μετά τις αντιδράσεις
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

Τεράστια γκάφα της FIFA: Έβγαλε αφίσα για το Μουντιάλ χωρίς τον Ρονάλντο και την διέγραψε μετά τις αντιδράσεις

Αργότερα έβγαλε νέα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος θα παίξει για 6η φορά σε Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026

Τεράστια γκάφα της FIFA: Έβγαλε αφίσα για το Μουντιάλ χωρίς τον Ρονάλντο και την διέγραψε μετά τις αντιδράσεις
Τεράστια γκάφα από την FIFA με την αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. 

Ενώ η Πορτογαλία έχει προκριθεί στο Μουντιάλ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την 6η παρουσία του σε τελική φάση η FIFA δεν τον είχαν  καν στην πρώτη αφίσα που έφτιαξε για τη διοργάνωση. 



Όλοι έψαχναν να βρουν τον CR-7 δίπλα στον Μέσι, στον Εμπαπέ και στον Χάαλαντ αλλά ο μοναδικός Πορτογάλος που υπήρχε στην αφίσα ήταν ο Μπρούνο Φερνάντεζ. 

Μόλις ανέβασε την αφίσα στα social media έγινε... χαμός και η FIFA αναγκάστηκε να την αποσύρει και να εμφανίσει μία νέα με τον Ρονάλντο. 



Κλείσιμο
Στη 2η αφίσα δεν είναι ο Λιονέλ Μέσι ενώ υπάρχει παίκτης, ο Σομποσλάι της Ουγγαρίας, που δεν είναι καν στα playoff. Εκεί υπάρχει ο Ντοναρούμα που θα παίξει με την Ιταλία για μια θέση στα τελικά. 





Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε ο Πάνος Μαρινόπουλος

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε

«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης