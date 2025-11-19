Μπρνο - Περιστέρι 73-87: Διπλό στην Τσεχία και πρόκριση στους «16» του Europe Cup

Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στην πρώτη φάση του FIBA Europe Cup. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης επικράτησαν με 87-73 στην έδρα της Μπρνο, πήγαν στο 5-1 και τσέκαραν το εισιτήριο για την φάση των «16.

Για το σύνολο του Ξανθόπουλου ο Νίκολς είχε 21 πόντους, ενώ ο Ιτούνας είχε 17 πόντους. Στον αντίποδα ο Γουίλιαμς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 9 ασίστ. Στους 14 σταμάτησε ο Κρίβανεκ.

Mπρνο - Περιστέρι: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 7-14 χάρη στο καλάθι του Πέιν. Με ένα φοβερό επιμέρους 18-4, οι γηπεδούχοι έκαναν το 25-18 με τον Γκρόουβς βάζοντας δύσκολα στους Περιστεριώτες. H oμάδα του Ξανθόπουλου δεν πτοήθηκε, ανέβασε την απόδοση της και κατάφερε να πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 42-51 χάρη στο τρίποντο του Αμπερκρόμπι στην εκπνοή.

Οι Περιστεριώτες πάτησαν το γκάζι και με το τρίποντο του Νίκολς έγινε το 44-60, στα μέσα της τρίτης περιόδου. Το Περιστέρι... χαλάρωσε και η Μπρνο το εκμεταλλεύτηκε, αφού ο Φάρσκι μείωσε σε 59-65. O Φαν Τούμπεργκεν διαμόρφωσε το 51-62 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Πέιν έδωσε αέρα 10 πόντων για το 69-79 στους φιλοξενούμενους. Ο Αμπερκρόμπι με τρίποντο έγραψε το 71-86, 1:30 για το τέλος και κλείδωσε το διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 51-62, 73-87

Ο MVP... ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουίλιαμς με 19 πόντους και 9 ασίστ

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 5/9 τρίποντα του Ιτούνας.



