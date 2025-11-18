Το Κουρασάο έτοιμο να γράψει ιστορία με την πρόκριση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο

σήμερα

Όχι, γιατί θα πάει με τρίτη διαφορετική ομάδα σ' ένα Μουντιάλ (1994 - Ολλανδία, 2006 - Νότια Κορέα), αλλά γιατί θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής που θα τα έχει καταφέρει, καθώς είναι 78 ετών και θα... συντρίψει το ρεκόρ που κατέχει από το 2010 ο Ότο Ρεχάγκελ όταν οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.Το Κουρασάο προκρίνεται ακόμη και με ισοπαλία, ενώ η Τζαμάικα, η οποία έχει στον πάγκο της τον πρώην Ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας Στιβ ΜακΛάρεν, θέλει μόνο νίκη. Μια νίκη που θα λειτουργήσει και ως τονωτική ένεση για τους κατοίκους του νησιού μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μελίσα.