ΠΑΟΚ: Στην ΕΕΑ ο φάκελος Μυστακίδη για την οριστική μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ
Μόλις έχει την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο Τέλης Μυστακίδης θα λάβει 60,81% των μετοχών της ΚΑΕ
Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρούνται οι επίσημες ανακοινώσεις για την οριστική μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Τέλη Μυστακίδη.
Η πλευρά Μυστακίδη έστειλε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) τον φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όπερ και σημαίνει ότι απομένει να οριστεί η συνεδρίαση στην οποία θα γίνει η εξέταση των στοιχείων προκειμένου να αλλάξει και... επίσημα χέρια η ΚΑΕ.
Μόλις έχει την έγκριση της ΕΕΑ, ο Τέλης Μυστακίδης θα λάβει 60,81% των μετοχών της ΚΑΕ, ποσοστό το οποίο προέρχεται από τους τρεις μέχρι σήμερα μεγαλομετόχους, Θανάση Χατζόπουλο (με ποσοστό 31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλο (με ποσοστό 23,77%) και Ηλία Βιολίδη (με ποσοστό 5,43%).
