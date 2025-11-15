Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ελλάδα - Λιχτενστάιν 8-0: Προελαύνει η Εθνική Νέων με κορυφαίο τον Μύθου που πέτυχε χατ τρικ
Ελλάδα - Λιχτενστάιν 8-0: Προελαύνει η Εθνική Νέων με κορυφαίο τον Μύθου που πέτυχε χατ τρικ
Δεύτερη σερί νίκη για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα στα προκριματικά του Euro U-19
Η Εθνική Νέων πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με το ευρύ 8-0 του Λιχτενστάιν για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του U19 EURO 2026.
Δεύτερη διαδοχική νίκη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που εξασφάλισε μια εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγεί στο Elite Round, το οποίο θα διεξαχθεί το 2026.
Οι ποδοσφαιριστές του Βαγγέλη Μόρα ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο, δημιούργησαν πληθώρα ευκαιριών και εν τέλει έφτασαν στην ευρεία νίκη, η οποία ήταν η δεύτερη στη διαδικασία μετά το 2-0 απέναντι στη Λευκορωσία.
Τα γκολ για την Ελλάδα σημείωσαν οι Μύθου (χατ τρικ 18', 24', 32' πέναλτι), Καραργύρης (48' πέναλτι), Ντούγκα (65'), Τσίγκας (75'), Κοσίδης (83' πέναλτι), Σώκος (90+5).
Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Τσιότας (46' Κολοκοτρώνης), Μπαταούλας, Καρκάτσαλης (46' Κοσίδης), Ογιεμπάντε, Σώκος, Φίλης, Χαρούπας, Μπέρδος (63' Ντούγκα), Καραργύρης (63' Τσίγκας), Μύθου (46' Χάμζα).
Λιχτενστάιν (Μάικλ Κόλερ): Χεμπ, Ροσένκε, Κόνζετ, Νιγκ, Κριεζίου, Σίντλ, Πουντιέρ, Μπεκ (46' Ριζανάι), Ντόμιγκ (80' Μπαλμπουενά), Λάμπερτ (71' Βόλβεντ), Λο Ρούσο (90+2 Ράσινερ).
Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 15:00 η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα του τουρνουά, Τουρκία, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του EURO U19, παιχνίδι από το οποίο θα κριθεί και η πρωτιά του ομίλου.
