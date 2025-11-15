Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εθνική ποδοσφαίρου: Κλήθηκε ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού
Εθνική ποδοσφαίρου: Κλήθηκε ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού
Θα αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη
Κλήση της τελευταίας στιγμής στην εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τη Σκωτία (21:45) στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 κάλεσε τον Μάριο Βήχο.
Ο 25χρονος αριστερός μπακ του Λεβαδειακού κλήθηκε στη θέση του Δημήτρη Γιαννούλη αφού ο τελευταίος έχει ενόχληση στον δικέφαλο.
