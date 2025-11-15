Εθνική ποδοσφαίρου: Κλήθηκε ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Μάριος Βήχος Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Θα αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη

Κλήση της τελευταίας στιγμής στην εθνική ποδοσφαίρου. 

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τη Σκωτία (21:45) στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 κάλεσε τον Μάριο Βήχο. 

Ο 25χρονος αριστερός μπακ του Λεβαδειακού κλήθηκε στη θέση του Δημήτρη  Γιαννούλη αφού ο τελευταίος  έχει  ενόχληση στον δικέφαλο.


