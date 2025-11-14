Επέστρεψε στις νίκες η Αναντολού Εφές, 74-72 την Μπάγερν - Βίντεο
Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ δεν πτοήθηκε από τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν και έφτασε στην 4η νίκη
Η Αναντολού Εφές δεν πτοήθηκε από την απώλεια του Σέιν Λάρκιν, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από τρεις σερί ήττες. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 74-72 της Μπάγερν Μονάχου, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-7 και υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην δεύτερη διαδοχική ήττα και έκτη στο σύνολο.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ δεν πτοήθηκε από τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όπως και τους ήδη απόντες Γιώργο Παπαγιάννη, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά και Πι Τζέι Ντόζιερ και με τον Αϊζάια Κορντινιέ να βγαίνει μπροστά με 26 πόντους έφτασε στην επιτυχία.
Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε στο παρκέ για 31 λεπτά, όταν και προηγήθηκε με 15 πόντους (62-47) και με ψυχραιμία άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν μέσα από την άμυνα της έφτασε μία... ανάσα από την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της.
Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Αϊζάια Μάικ με 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72
Δείτε ΕΔΩ τα σταστιστικά
Get that ball OUTTA HERE 👋#MotorolaMagicMoment @Moto I @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/rUQfaa5OXH— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025
Now that is showing HUSTLE#MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBBasketball pic.twitter.com/f4SLjejSK3— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025
