Επέστρεψε στις νίκες η Αναντολού Εφές, 74-72 την Μπάγερν - Βίντεο

Επέστρεψε στις νίκες η Αναντολού Εφές, 74-72 την Μπάγερν
Euroleague Αναντολού Εφές Μπάγερν Μονάχου

Επέστρεψε στις νίκες η Αναντολού Εφές, 74-72 την Μπάγερν

Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ δεν πτοήθηκε από τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν και έφτασε στην 4η νίκη

Η Αναντολού Εφές δεν πτοήθηκε από την απώλεια του Σέιν Λάρκιν, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από τρεις σερί ήττες. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 74-72 της Μπάγερν Μονάχου, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-7 και υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην δεύτερη διαδοχική ήττα και έκτη στο σύνολο.

Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ δεν πτοήθηκε από τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όπως και τους ήδη απόντες Γιώργο Παπαγιάννη, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά και Πι Τζέι Ντόζιερ και με τον Αϊζάια Κορντινιέ να βγαίνει μπροστά με 26 πόντους έφτασε στην επιτυχία.



Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε στο παρκέ για 31 λεπτά, όταν και προηγήθηκε με 15 πόντους (62-47) και με ψυχραιμία άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν μέσα από την άμυνα της έφτασε μία... ανάσα από την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της.

Κλείσιμο
Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Αϊζάια Μάικ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72

