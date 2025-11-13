«Δεν είναι δυνατόν»: Τα έχασε ο Γάλλος σπίκερ με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς - Δείτε βίντεο
«Δεν είναι δυνατόν»: Τα έχασε ο Γάλλος σπίκερ με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς - Δείτε βίντεο
Η ιατρική γνωμάτευση ανέφερε ρήξη αχίλλειου τένοντα για τον άσο του Ολυμπιακού που μόλις είχε επιστρέψει στη δράση
Το ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ θα μείνει στη μνήμη όχι για το αγωνιστικό του περιεχόμενο, αλλά για την τραγική εξέλιξη με τον Κίναν Έβανς. Μέσα σε λίγα λεπτά το γήπεδο γνώρισε δύο εντελώς αντίθετες εικόνες: Από την αποθέωση στην είσοδο του Αμερικανού γκαρντ, στο πρώτο του παιχνίδι με την ερυθρόλευκη φανέλα στην Euroleague, μέχρι τη σιωπή που σκέπασε τις εξέδρες όταν τραυματίστηκε.
Η χαρά του κόσμου μετατράπηκε σε παγωμένη αγωνία μόλις έγινε αντιληπτό ότι το πρόβλημα ήταν σοβαρό. Λίγο αργότερα οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς η ιατρική γνωμάτευση ανέφερε ρήξη αχίλλειου τένοντα, έναν τραυματισμό που θα τον κρατήσει για καιρό εκτός δράσης.
Η ένταση αυτής της στιγμής αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο διάρκειας 88 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται καθαρά η μετάβαση από τον ενθουσιασμό στην απόλυτη σιγή. Ακόμη και ο Γάλλος σχολιαστής της τηλεοπτικής μετάδοσης ακούγεται να δυσκολεύεται να πιστέψει την ατυχία που χτύπησε τον Έβανς, κάνοντας το στιγμιότυπο ακόμη πιο συγκλονιστικό.
Ειδήσεις σήμερα:
Από ξύλινο ιστιοφόρο που έκανε τουριστικά δρομολόγια ξεκίνησε η φωτιά που έκαψε και βύθισε 4 σκάφη στη Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σοκ σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Η χαρά του κόσμου μετατράπηκε σε παγωμένη αγωνία μόλις έγινε αντιληπτό ότι το πρόβλημα ήταν σοβαρό. Λίγο αργότερα οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς η ιατρική γνωμάτευση ανέφερε ρήξη αχίλλειου τένοντα, έναν τραυματισμό που θα τον κρατήσει για καιρό εκτός δράσης.
Η ένταση αυτής της στιγμής αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο διάρκειας 88 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται καθαρά η μετάβαση από τον ενθουσιασμό στην απόλυτη σιγή. Ακόμη και ο Γάλλος σχολιαστής της τηλεοπτικής μετάδοσης ακούγεται να δυσκολεύεται να πιστέψει την ατυχία που χτύπησε τον Έβανς, κάνοντας το στιγμιότυπο ακόμη πιο συγκλονιστικό.
C'EST PAS POSSIBLE 😰😰— VOOsport (@VOOsport) November 12, 2025
Keenan Evans était enfin de retour de blessure après une saison sur la touche et voilà qu'il se blesse après deux minutes à peine. La poisse 😩 pic.twitter.com/yKXK5FLIuG
Ειδήσεις σήμερα:
Από ξύλινο ιστιοφόρο που έκανε τουριστικά δρομολόγια ξεκίνησε η φωτιά που έκαψε και βύθισε 4 σκάφη στη Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σοκ σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα