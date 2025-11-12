Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Εθνική Γυναικών: Πρεμιέρα με ήττα 76-73 από την Κροατία στα προκριματικά του Eurobasket - Βίντεο
Εθνική Γυναικών: Πρεμιέρα με ήττα 76-73 από την Κροατία στα προκριματικά του Eurobasket - Βίντεο
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε στην Κοζάνη από την Κροατία στο εναρκτήριο ματς των προκριματικών
Ένα κακό διάστημα στην 3η περίοδο, στέρησε από την εθνική μπάσκετ γυναικών τη δυνατότητα να ξεκινήσει με νίκη τους αγώνες της στους προκριματικούς του Eurobasket 2027. Η ομάδα του Πέτρου Πρέκα ηττήθηκε 76-73 από την Κροατία στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου που έγινε στο κατάμεστο κλειστό της Κοζάνης.
Η «γαλανόλευκη» ήταν απόλυτα ανταγωνιστική για τρεις από τις τέσσερις περιόδους. Όμως, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η Κροατία πάτησε γκάζι, προηγήθηκε 49-42 με σερί 13-2 και έκλεισε το 10λεπτο με το σκορ στο 64-50 αφού οι διεθνείς μας πέτυχαν μόλις 10 πόντους στο διάστημα αυτό. Η Ελλάδα πάλεψε στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή.
Μελανό σημείο του παιχνιδιού, ο σοβαρός τραυματισμός της κορυφαίας της Κροατίας, Νίκι Μουλ, που αποχώρησε υποβασταζόμενη, ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
Οι επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής στο πλαίσιο του 6ου ομίλου είναι με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια στις 15 Νοεμβρίου (19:00) και τη Δανία στην Κοπεγχάγη στις 18 Νοεμβρίου (19:30).
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 50-64, 73-76
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Κριμιλή, Μποσγανά, Παυλοπούλου 3 (1), Τσινέκε 6, Λουκά 5 (1), Σπανού 17 (1), Χατζηλεοντή 4, Χριστινάκη 14 (2), Παρκς 5 (1), Φασούλα 19
ΚΡΟΑΤΙΑ (Στίπε Μπράλιτς): Λάζιτς 7 (1), Μουλ 21 (4), Ούγεβιτς, Μπέγκιτς 8, Έργιαβετς 9 (1), Τάντιτς 2, Τσβίτκοβιτς 3, Ζέλους 11 (1), Βούκσιτς 3 (1), Βόιτουλεκ 10 (2)
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα Στ’ Ομίλου
12/11
Η «γαλανόλευκη» ήταν απόλυτα ανταγωνιστική για τρεις από τις τέσσερις περιόδους. Όμως, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η Κροατία πάτησε γκάζι, προηγήθηκε 49-42 με σερί 13-2 και έκλεισε το 10λεπτο με το σκορ στο 64-50 αφού οι διεθνείς μας πέτυχαν μόλις 10 πόντους στο διάστημα αυτό. Η Ελλάδα πάλεψε στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή.
Μελανό σημείο του παιχνιδιού, ο σοβαρός τραυματισμός της κορυφαίας της Κροατίας, Νίκι Μουλ, που αποχώρησε υποβασταζόμενη, ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
Οι επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής στο πλαίσιο του 6ου ομίλου είναι με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια στις 15 Νοεμβρίου (19:00) και τη Δανία στην Κοπεγχάγη στις 18 Νοεμβρίου (19:30).
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 50-64, 73-76
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Κριμιλή, Μποσγανά, Παυλοπούλου 3 (1), Τσινέκε 6, Λουκά 5 (1), Σπανού 17 (1), Χατζηλεοντή 4, Χριστινάκη 14 (2), Παρκς 5 (1), Φασούλα 19
ΚΡΟΑΤΙΑ (Στίπε Μπράλιτς): Λάζιτς 7 (1), Μουλ 21 (4), Ούγεβιτς, Μπέγκιτς 8, Έργιαβετς 9 (1), Τάντιτς 2, Τσβίτκοβιτς 3, Ζέλους 11 (1), Βούκσιτς 3 (1), Βόιτουλεκ 10 (2)
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα Στ’ Ομίλου
12/11
Βόρεια Μακεδονία-Δανία 79-78
Ελλάδα-Κροατία 73-76
15/11
19.00 Κροατία-Δανία
19.00 Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα
18/11
19.00 Κροατία-Βόρεια Μακεδονία
19.30 Δανία-Ελλάδα
11/3
Κροατία – Ελλάδα
Δανία-Βόρεια Μακεδονία
14/3
Δανία-Κροατία
Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία
17/3
Ελλάδα-Δανία
Βόρεια Μακεδονία-Κροατία
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ελλάδα-Κροατία 73-76
15/11
19.00 Κροατία-Δανία
19.00 Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα
18/11
19.00 Κροατία-Βόρεια Μακεδονία
19.30 Δανία-Ελλάδα
11/3
Κροατία – Ελλάδα
Δανία-Βόρεια Μακεδονία
14/3
Δανία-Κροατία
Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία
17/3
Ελλάδα-Δανία
Βόρεια Μακεδονία-Κροατία
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα