Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις πρώτες ημέρες στην Αθήνα - «Ανυπομονώ να ενισχύσω τη διαρκή φιλία ΗΠΑ και Ελλάδας»
Τιμή μου να υπηρετώ ως πρεσβευτής στην Ελλάδα, γράφει - Δείτε φωτογραφίες
Μια μικρή φωτογραφική ανασκόπηση των πρώτων ημερών της στην Ελλάδα ως πρεσβευτή των ΗΠΑ κάνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η πρεσβευτής ξεχωρίζει την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρτίτη.
Δείτε φωτογραφίες:
Στην ανάρτησή της γράφει
Αυτή την εβδομάδα, είχα την τιμή να υποβάλω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα. Είναι τιμή μου να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διορισμένος από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ανυπομονώ να ενισχύσω τη διαρκή φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
