Επίθεση Καρυστιανού στον Τσίπρα για μνημόνιο, Τέμπη και funds: «Νομίζει ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου»
Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία, ατιμωρησία και ευθύνη σε κρίσιμες αποφάσεις της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή πρόσφατες τοποθετήσεις του, κάνοντας λόγο για «προκλητική ειρωνεία», «γενικολογία» και «καμία ουσία». Στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» περιλαμβάνονται αιχμές για το τρίτο μνημόνιο, τη διαχείριση της Σύμβασης 717, τις ασυλίες πολιτικών προσώπων και τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα funds.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εισαγωγή των δηλώσεων του κ. Τσίπρα ήταν «λυπηρή», υποστηρίζοντας ότι εξομοίωσε τα πολιτικά κόμματα με «είδη αναλώσιμα».
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν», με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά κόμματα αποτελούν «πυλώνα που υπηρετεί τη Δημοκρατία».
Η ανακοίνωση συνεχίζει σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας «δήθεν δέσμευση» τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε «ζωή με αξιοπρέπεια», «ασπίδα στην ακρίβεια» και «δύναμη στην εργασία».
Το γραφείο Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις «προκαλούν», όταν - όπως σημειώνεται - προέρχονται «από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε τίποτα για την κατάργησή του. Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών».
Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, αλλά και στον Χρήστο Σπίρτζη, τους οποίους η ανακοίνωση χαρακτηρίζει «ποινικά υπόλογους» για τη Σύμβαση 717, υποστηρίζοντας ότι εάν είχε εκτελεστεί, «το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί».
Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στρέφεται και κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας κριτική για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και των funds.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους».
Η ανακοίνωση κλείνει με ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά προς τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας: «Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου».
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.
Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν.
Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.
Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική:
Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.
Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.
Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.
Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.
Γραφείο Τύπου της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία»
