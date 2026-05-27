Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λόγω των εύφλεκτων υλικών, η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις - Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες

κατασκευάζει φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.



Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.







Φωτιά ξέσπασε αργά την Τετάρτη σε εργοστάσιο πουστο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.Σύμφωνα με το eleftheriaonline, η καταστροφή στην επιχείρηση είναι ολοκληρωτική, καθώς το μέγεθος της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με το υψηλό θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε, αλλά και με τα άκρως εύφλεκτα υλικά (ξυλεία, βερνίκια κ.α.) δημιούργησαν ένα καταστροφικό μείγμα.Παρόντες στην επιχείρηση κατάσβεσης τόσο ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας πύραρχος Κώστας Γεωργακόπουλος, όσο και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας αντιπύραρχος Παναγιώτης Παπανικολάου. Παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας Παντελής Δρούγας.Δείτε φωτογραφίες:

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εργοστάσιο οι φλόγες έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις.



Κατά διαστήματα ακούγονται μάλιστα και εκρήξεις από το εσωτερικό.



Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες. Πυροσβεστικές δυνάμεις θα μείνουν στο σημείο όλο το βράδυ και θα επιχειρούν.



Φωτογραφίες: eleftheriaonline.gr και tharrosnews.gr