Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εργοστάσιο

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λόγω των εύφλεκτων υλικών, η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις - Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε αργά την Τετάρτη σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline, η καταστροφή στην επιχείρηση είναι ολοκληρωτική, καθώς το μέγεθος της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με το υψηλό θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε, αλλά και με τα άκρως εύφλεκτα υλικά (ξυλεία, βερνίκια κ.α.) δημιούργησαν ένα καταστροφικό μείγμα.

Δείτε βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο με φέρετρα στο Ασπρόχωμα


Κλείσιμο
Παρόντες στην επιχείρηση κατάσβεσης τόσο ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας πύραρχος Κώστας Γεωργακόπουλος, όσο και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας αντιπύραρχος Παναγιώτης Παπανικολάου. Παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας Παντελής Δρούγας.

Δείτε φωτογραφίες:

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εργοστάσιο οι φλόγες έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Κατά διαστήματα ακούγονται μάλιστα και εκρήξεις από το εσωτερικό.

Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες. Πυροσβεστικές δυνάμεις θα μείνουν στο σημείο όλο το βράδυ και θα επιχειρούν.

Φωτογραφίες: eleftheriaonline.gr και tharrosnews.gr
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης