Μπαρτσελόνα: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Τσάβι Πασκουάλ
Ο Τσάβι Πασκουάλ αποχαιρετά την Μπαρτσελόνα με το όνομά του να έχει ακουστεί για την Ντουμπάι και τον Παναθηναϊκό
Στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ.
Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την ομάδα στις 17/11/2025 και αν και έχει συμβόλαιο έως το 2028 δεν θα συνεχίσει κάτι που είναι επιθυμία του ίδιου.
Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να κλείνει στη Ντουμπάι BC ενώ υπάρχουν και αναφορές για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα
«Η Μπαρτσελόνα ενημερώνει ότι ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ γνωστοποίησε στον Σύλλογο πως θα ενεργοποιήσει, στο τέλος της φετινής σεζόν, τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τον Σύλλογο έως το 2028.
Με αυτόν τον τρόπο, ο τεχνικός από τη Γαβά θα βάλει τέλος στη δεύτερη θητεία του ως προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, η οποία ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2025, όταν η ομάδα βρισκόταν σε δύσκολη αγωνιστική κατάσταση. Η Μπαρτσελόνα τον ευχαριστεί για τη δουλειά που προσέφερε αυτούς τους μήνες και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον.
Όλες οι πλευρές είναι πλέον επικεντρωμένες στον κοινό στόχο της ολοκλήρωσης της σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου της Liga ACB.
Ο Σύλλογος θα καλέσει σύντομα τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ αύριο Πέμπτη στις 11:30».
