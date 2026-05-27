Άρης: Επέκταση συμβολαίου στο 2028 στον Μήτρου Λονγκ
SPORTS
Ελάιζα Μήτρου Λονγκ Άρης Basket League

Άρης: Επέκταση συμβολαίου στο 2028 στον Μήτρου Λονγκ

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ  είχε συμβόλαιο έως το 2027 αλλά τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε για μια ακόμα χρονιά 

Άρης: Επέκταση συμβολαίου στο 2028 στον Μήτρου Λονγκ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στον Άρη έως το 2028 θα παραμείνει ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ. 


Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ 

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έως το 2028.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας και για την επόμενη σεζόν (2026-27), το οποίο επεκτάθηκε για ακόμα μία χρονιά, με την παράλληλη αφαίρεση του Euroleague Out για το 2026.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον ΑΡΗ Betsson τη σεζόν 2022-23 και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στο «Nick Galis Hall», αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τη σεζόν που πέρασε».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης