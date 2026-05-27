ΑΕΚ: Κυκλοφορούν την Πέμπτη τα εισιτήρια διαρκείας της πρωταθλήτριας
Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026
Κυκλοφορούν την Πέμπτη (28/5) ηλεκτρονικά τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27.
Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.
Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.
Θυμίζουμε η ΑΕΚ έχει προκριθεί στα playoffs του Champions League και μπορεί να παίξει είτε στη League Phase του Champions League (εάν περάσει τον αντίπαλο που θα κληρωθεί) είτε στη League Phase του Europa League.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ
«Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 αρχίζει αύριο Πέμπτη (28/5) στις 16.00!
Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία! Μάλιστα, στους κατόχους της σεζόν που ολοκληρώθηκε έχει αρχίσει ήδη η αποστολή e-mail με αναλυτικές οδηγίες και link για την ανανέωση του διαρκείας τους.
Θα μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.
Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.
Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.
Σε πρώτη φάση δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην Allwyn Arena. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη πώληση όλων των διαθέσιμων θέσεων.
Με την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν όλους όσοι θέλουν να ανανεώσουν το εισιτήριό τους ή να γίνουν από φέτος κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ!».
