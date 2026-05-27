Σούμποτιτς: «Μετά τη Euroleague του 2024 ο Αταμάν ασχολείται με όλα τα άλλα εκτός από την ομάδα και το μπάσκετ»
Ο Λευτέρης Σούμποτιτς τόνισε πως ο Εργκίν Αταμάν είναι από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης αλλά χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του
Την παρουσία του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό κλήθηκε να σχολιάσει ο Λευτέρης Σούμποτιτς.
Ο παλαίμαχος άσος του Άρη που έχει καθίσει με επιτυχία και στον πάγκο του Παναθηναϊκού μιλώντας «Small Ball Podcast» σχολίασε την συμπεριφορά του Τούρκου προπονητή και τόνισε ότι μετά την κατάκτηση της Euroleague 2024 ασχολείται με όλα τα άλλα εκτός από το μπάσκετ.
Οι δηλώσεις του Λευτέρη Σούμποτιτς
«Με ρώτησε έναw συνάδελφό σας την γνώμη μου για τον κόουτς Αταμάν, για τον Παναθηναϊκό. Είπα ειλικρινά, όπως θα σας πω τώρα και σε εσάς, και μετά δέχθηκα πολλά μηνύματα, πρόστυχα θα έλεγα, επειδή είπα την αλήθεια και την γνώμη μου για τον κόουτς. Είπα το εξής: ότι είναι ένας από τους έξι καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αλλά η συμπεριφορά του μετά το πρώτο που πήρε πριν δύο χρόνια με τον Παναθηναϊκό ήταν απαράδεκτη.
Ίσως επειδή το έκανε απέναντι στην ομάδα που την αγαπάω πάρα πολύ, τον Άρη, που έδωσε εντολή δέκα δευτερόλεπτα πριν την λήξη, ενώ το ματς είχε τελειώσει, στον παίκτη του να βάλει καλάθι. Για εμένα είναι απαράδεκτο για έναν προπονητή. Για αυτό τον λόγο πιστεύω ότι την μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή την τεράστια αποτυχία την έχει ο ίδιος. Ασχολούταν με όλα τα άλλα εκτός από το μπάσκετ και από την ομάδα του, έτσι;
Και η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Για εμένα προσωπικά ποτέ δεν παίζει ρόλο ένα μπάτζετ. Παίζουν ρόλο οι παίκτες, η προσωπικότητα των παικτών και η καθοδήγηση του προπονητή. Πιστεύω ο κόουτς Αταμάν φέτος και πέρσι στο τέλος της χρονιάς ασχολούταν με όλα τα άλλα εκτός από την ομάδα. Δεν ξέρω τον λόγο. Δεν είμαι μέσα για να ξέρω πώς είναι, αλλά αυτό το πλήρωσε. Το πλήρωσε με αυτή την μεγάλη αποτυχία που δεν πήγε στο Final-Four, ενώ είχε όλα τα φόντα να μπει στο γήπεδό του και να το σηκώσει ενδεχομένως».
Σουμποτιτς για Αταμάν:— Small Ball Podcast (@smallballthepod) May 27, 2026
“Ασχολείται με όλα εκτός από την ομάδα και το μπάσκετ.” 🏀#paobc pic.twitter.com/16YMjtzBOK
