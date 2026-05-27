Ζοσέ Μπότο: «Ήμασταν κοντά στο να φέρουμε τον Γιόκερες στον ΠΑΟΚ, αλλά κάποιοι είχαν αμφιβολίες»
Ο Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής μίλησε για τη θητεία του στον ΠΑΟΚ και αποκάλυψε μία απίστευτη ιστορία για τον Σουηδό επιθετικό
Ο Ζοσέ Μπότο έμεινε 1.5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, ενώ πλέον έχει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή στη Φλαμένγκο με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa Libertadores.
Ο έμπειρος παράγοντας σε συνέντευξη του στο Gazzeta, αφού τόνισε ότι αποχώρησε (σαν φίλος) από τον Δικέφαλο γιατί ο ίδιος ήθελε να προωθηθούν νέα παιδιά, αλλά ο Λουτσέσκου επέμενε σε πιο έμπειρους αθλητές, ξεκαθάρισε ότι θα έπαιρνε στην ομάδα του τον Κωνσταντέλια (τον οποίο ο ίδιος επέμενε να προωθήσουν στην πρώτη ομάδα) και αποκάλυψε ότι οι ασπρόμαυροι έφτασαν μια ανάσα από την απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες, αλλά κάποοι εντός του συλλόγου δεν πίστευαν στον Σουηδό.
Αναλυτικά στην ερώτηση για το αν υπήρξε κάποια μεταγραφή που δεν έγινε στον ΠΑΟΚ, ο Πορτογάλος τόνισε:
«Υπήρχε ένας παίκτης που ήθελα να φέρω. Ήταν εφικτό να έρθει, αλλά υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες από την πλευρά του ΠΑΟΚ ή του ίδιου του παίκτη, κάτι φυσιολογικό, και τώρα αυτός ο παίκτης είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Μιλάω για τον Βίκτορ Γκιόκερες. Ήταν τότε στην Κόβεντρι και δεν έπαιζε πολύ. Ο scout μου είπε ότι ήταν δυνατός, γρήγορος και ότι στην Ελλάδα θα έκανε τρομερή σεζόν. Μιλήσαμε μαζί του, είδαμε ότι μπορούσαμε να τον αποκτήσουμε, αλλά κάποιοι στον ΠΑΟΚ είχαν αμφιβολίες επειδή έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία, δεν είχε πολλά γκολ και δεν είχε παίξει πολύ. Εκείνη ακριβώς τη σεζόν έγινε ο καλύτερος επιθετικός της Championship. Πήγε στη Σπόρτινγκ και τώρα μεταγράφηκε στην Άρσεναλ για 65 εκατομμύρια ευρώ και έγινε πρωταθλητής. Ήταν θετικός να έρθει στον ΠΑΟΚ γιατί δεν έπαιζε πολύ στην Κόβεντρι. Αυτά συμβαίνουν φυσικά. Για παράδειγμα, φέραμε τον Φελίπε Σοάρες από την Πορτογαλία και τον θεωρούσαμε ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ στην Πορτογαλία, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν πέτυχε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.»
