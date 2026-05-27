Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Σάκοτα για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό: Αντιμετωπίζουμε την καλύτερη ομάδα της Euroleague
Σάκοτα για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό: Αντιμετωπίζουμε την καλύτερη ομάδα της Euroleague
H AEK και ο Ολυμπιακός μπαίνουν στη μάχη των ημιτελικών της Basket League την Πέμπτη στο ΣΕΦ
Χωρίς την παρουσία του Κισόν Φίζελ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ, μία ημέρα πριν από τον πρώτο ημιτελικό, κόντρα στον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την Stoiximan Greek Basketball League.
«Αντιμετωπίζουμε την κορυφαία ομάδα της Εuroleague. Ήταν η καλύτερη ομάδα και του F4, αλλά και σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ήταν σταθερά η καλύτερη. Πρόσφατα, είχαμε παίξει εναντίον της, ξανά στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε την αξία της,» δήλωσε ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» Ντράγκαν Σάκοτα, για τον Ολυμπιακό, στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ.
Αναφορικά στον ΚιΣόν Φίζελ, ο οποίος τραυματίστηκε στον 3ο προημιτελικό με τον Άρη στη SUNEL Arena, υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων. Ο Φίζελ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, καθώς ο Aμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε ενόψει του πρώτου ημιτελικού με τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (28/5, 20:15), στο ΣΕΦ: «Αντιμετωπίζουμε την κορυφαία ομάδα της Εuroleague. Ήταν η καλύτερη ομάδα και του F4, αλλά και σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ήταν σταθερά η καλύτερη. Πρόσφατα, είχαμε παίξει εναντίον της, ξανά στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε την αξία της.
Θέλουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και εμείς προερχόμαστε από μία καλή πορεία στην εφετινή περίοδο. Όπως και ο αντίπαλός μας, έτσι και εμείς, είμαστε από τις ομάδες, που έχουμε σταθερά εδώ και χρόνια διακρίσεις και κατακτήσεις.
Νομίζω, ότι οι παίκτες μου θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Θα θέλουν ν’ αποδείξουν πράγματα. Έχουμε πάλι απώλειες, αλλά με απώλειες παίζουμε συνέχεια. Είναι κάτι... δεδομένο πια για εμάς. Σε κάθε περίπτωση, συνήθως οι μεταξύ μας αγώνες έχουν ενδιαφέρον. Ελπίζω να γίνει ένα ωραίο ματς».
«Αντιμετωπίζουμε την κορυφαία ομάδα της Εuroleague. Ήταν η καλύτερη ομάδα και του F4, αλλά και σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ήταν σταθερά η καλύτερη. Πρόσφατα, είχαμε παίξει εναντίον της, ξανά στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε την αξία της,» δήλωσε ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» Ντράγκαν Σάκοτα, για τον Ολυμπιακό, στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ.
Αναφορικά στον ΚιΣόν Φίζελ, ο οποίος τραυματίστηκε στον 3ο προημιτελικό με τον Άρη στη SUNEL Arena, υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων. Ο Φίζελ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, καθώς ο Aμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε ενόψει του πρώτου ημιτελικού με τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (28/5, 20:15), στο ΣΕΦ: «Αντιμετωπίζουμε την κορυφαία ομάδα της Εuroleague. Ήταν η καλύτερη ομάδα και του F4, αλλά και σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ήταν σταθερά η καλύτερη. Πρόσφατα, είχαμε παίξει εναντίον της, ξανά στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε την αξία της.
Θέλουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και εμείς προερχόμαστε από μία καλή πορεία στην εφετινή περίοδο. Όπως και ο αντίπαλός μας, έτσι και εμείς, είμαστε από τις ομάδες, που έχουμε σταθερά εδώ και χρόνια διακρίσεις και κατακτήσεις.
Νομίζω, ότι οι παίκτες μου θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Θα θέλουν ν’ αποδείξουν πράγματα. Έχουμε πάλι απώλειες, αλλά με απώλειες παίζουμε συνέχεια. Είναι κάτι... δεδομένο πια για εμάς. Σε κάθε περίπτωση, συνήθως οι μεταξύ μας αγώνες έχουν ενδιαφέρον. Ελπίζω να γίνει ένα ωραίο ματς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα