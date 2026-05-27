Βουνό τα οικονομικά προβλήματα στη Μονακό, στο 1 εκατ. ευρώ οι οφειλές στον Μάικ Τζέιμς που ξεκινά αποχή
Ο Αμερικανός παίκτης έκανε πράξη τις απειλές του και δεν μπήκε στο λεωφορείο της αποστολής για τον δεύτερο αγώνα με τη Μπουργκ στο πλαίσιο των πλέι οφ του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ
Η κρίση στη Μονακό φαίνεται πως περνά πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα στη διοίκηση και τους παίκτες της ομάδας. Ο Μάικ Τζέιμς δε θα αγωνιστεί τελικά στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Betclic ÉLITE, του κορυφαίου γαλλικού πρωταθλήματος, απέναντι στη Μπουργκ, με τα γαλλικά δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν ότι ο Αμερικανός σταρ αρνήθηκε να ταξιδέψει με την αποστολή λόγω μεγάλων οικονομικών εκκρεμοτήτων από την πλευρά του συλλόγου, που φέρεται να αγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει το debasket.fr, παρότι μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχαν ελπίδες ότι θα βρεθεί λύση και ο 35χρονος γκαρντ θα επέστρεφε στη δράση, η προαναγγελία της αναμέτρησης από τους ανθρώπους της ομάδας επιβεβαίωσε οριστικά την απουσία του.
«Ο Μάικ Τζέιμς, που θα μπορούσε να επιστρέψει σήμερα στη δράση, τελικά δεν θα είναι διαθέσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά η ενημέρωση του συλλόγου, με διατύπωση που άφηνε σαφείς αιχμές για το παρασκήνιο της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Νταβίντ Λοριό της γαλλικής «L’Equipe», ο Μάικ Τζέιμς αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο πούλμαν της ομάδας για το ταξίδι, διαμαρτυρόμενος για σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μονακό, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας των γεωπολιτικών δυσκολιών που επηρεάζουν τον πρόεδρό της, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, οφείλει σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ στον Αμερικανό άσο.
Ο Οκόμπο επέστρεψε τελικά στις υποχρεώσεις της ομάδας αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση, ωστόσο ο Τζέιμς εμφανίζεται αποφασισμένος να μην επιστρέψει στο παρκέ αν δεν τηρηθούν πρώτα οι δεσμεύσεις απέναντί του.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον προπονητή Σεργκίι Γκλαντίρ, ο οποίος υπολόγιζε στην επιστροφή του ηγέτη της ομάδας μετά την τιμωρία τριών αγωνιστικών που είχε επιβληθεί στον Αμερικανό, εξαιτίας απειλητικής συμπεριφοράς προς διαιτητή σε αγώνα απέναντι στη Βιλερμπάν.
Τα προβλήματα για τη Μονακό δεν σταματούν εκεί. Η ομάδα θα παραταχθεί στο γήπεδο Ekinox με περιορισμένο ρόστερ οκτώ ή εννέα επαγγελματιών παικτών, καθώς παραμένουν εκτός ο τραυματίας Nikola Mirotić, αλλά και οι Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό και Ζουάν Μπεγκαρέν, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω τραυματισμών ή τιμωρίας.
Παρά τη νίκη της Μονακό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με 81-75, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, η παρατεταμένη απουσία του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η ομάδα μπορεί να διατηρήσει τις φιλοδοξίες της για τον τίτλο μέσα σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον.
Mike James boycotte à son tour : il ne devrait pas jouer le match 2 du quart de finale entre Monaco et Bourg-en-Bresse— L'Équipe (@lequipe) May 26, 2026
Προηγήθηκε ο ΟκόμποΟ Τζέιμς, που φέτος είχε κατά μέσο όρο 16,6 πόντους και 4,8 ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα, δεν είναι ο πρώτος παίκτης της Μονακό που προχωρά σε τέτοια κίνηση τη φετινή σεζόν. Είχε προηγηθεί ο Έλι Οκόμπο, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και είχε μποϊκοτάρει τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής σεζόν, επίσης λόγω ανεξόφλητων οφειλών που φέρονταν να ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ.
Ήταν στραβό το κλίμα...
