Ολυμπιακός: Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει την Πέμπτη το λάβαρο της 4ης Euroleague
Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει την Πέμπτη το λάβαρο της 4ης Euroleague που κατακτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Ολυμπιακό στο T-Center απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. 

Πριν από το τζάμπολ (20:15) του ημιτελικού του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ  και... παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Euroleague θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη Euroleague το 1997, την δεύτερη το 2012 και back to back την τρίτη το 2013.
