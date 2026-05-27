Δείτε βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο στα Πατήσια - Ανάμεσα στους συλληφθέντες νταής που είχε μαχαιρώσει επιχειρηματία για ουρά σε καντίνα

Η στιγμή που οι δράστες φτάνουν στο κατάστημα για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη καταστήματος κινητών - Τρεις συλλήψεις, αναζητείται ο τέταρτος που διαφεύγει





Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένα πρόσωπο γνώριμο των Αρχών, που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία.Όλα ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα (27/5) στα Πατήσια , όταν μπήκαν στο κατάστημα με κινητά ιδιοκτησίας άνδρα πακιστανικής καταγωγής και τον πυροβόλησαν από μία φορά στο κάθε πόδι. Στη συνέχεια οι δράστες βγήκε και επιβιβάστηκαν σε μια γκρι BMW που τους περίμενε απ' έξω και στην οποίο επέβαιναν άλλα δύο άτομα, όλοι αλβανικής καταγωγής.Η στιγμή που οι δράστες πάνε στο κατάστημα:«Ήμουν σπίτι, με παίρνουν και μου λένε μπήκαν δύο Αλβανοί μέσα και πυροβόλησαν στα πόδια, δύο έριξαν και στο κεφάλι. Μόλις έπεσε κάτω μετά έριξαν στα πόδια», είπε ο αδερφός του θύματος στο Orange Press.Το συγκεκριμένο όχημα καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στη Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα. Δύο από τους επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς ενώ άλλοι δύο διέφυγαν πεζοί. Ακολούθησαν έρευνες της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας εκ των πεζών.Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μετά τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό του διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή του.



Μαχαιριές για την ουρά στα σάντουιτς Ανάμεσα στους συλληφθέντες για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, είναι ένας άνδρας που είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2022. Τότε, 26 ετών, βρέθηκε σε μαγαζί στην Κηφισιά με σάντουιτς όπου προσπέρασε την ουρά, με τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου να του ζητά τον λόγο. Ακολούθησαν σπρωξίματα και ο νεαρός τότε κατηγορήθηκε πως μαχαίρωσε 16 φορές τον επιχειρηματία, όπως είχε γράψει το protothema.gr.



Ο 26χρονος τότε είχε ισχυριστεί πως ήταν μεθυσμένος, περιέγραψε την ένταση με τον επιχειρηματία και «επειδή ένιωσα κάτι σαν σίδερο και πίστεψα ότι ο παθών έχει όπλο, πάνω στο φόβο να μη με σκοτώσει, έβγαλα από την τσέπη μου ένα μπρελόκ σουγιαδάκι, με μήκος λάμας 4 με 5 εκατοστά το πολύ, το οποίο είχα αγοράσει πριν δύο μήνες από εμποροπανήγυρη στη Σκιάθο, όπου εργαζόμουν ως μάγειρας και είχα κρεμασμένο στα κλειδιά μου και άρχισα να χτυπάω τον παθόντα στα πόδια για να ελευθερωθώ».